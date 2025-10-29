Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що Україна втратила частину генерації через окупацію Запорізької АЕС та знищення ТЕС і ГЕС у східних областях.

У Раді наголосили: лівобережжя України буде вразливим

"Але водночас кількість промислових підприємств, які знаходились на лівобережжі, пошкоджені ворогом, або знищені, або частково релоковані в західні області. Тому ми маємо сьогодні незначний дисбаланс", – зазначив політик.

Народний обранець запевнив: енергетики мають чіткі алгоритми, навчились працювати в умовах війни та зможуть швидко заживити регіони у критичних ситуаціях:

"Ми зможемо постачати електричну енергію з обмеженнями, з відключеннями аварійними або плановими. […] Якщо будуть якісь проблеми — вони будуть короткострокові й протягом доби-двох нам вдасться відновити енергопостачання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

"росія системно та послідовно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон. Більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров", – зазначила Свириденко.