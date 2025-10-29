В Раде подчеркнули: левобережье Украины будет уязвимым

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE пояснил, что Украина потеряла часть генерации из-за оккупации Запорожской АЭС и уничтожения ТЭС и ГЭС в восточных областях.

В Раде отметили: левобережье Украины будет уязвимым

"Но одновременно количество промышленных предприятий, которые находились на левобережье, повреждены врагом, или уничтожены, или частично релокированы в западные области. Поэтому у нас сегодня незначительный дисбаланс", – отметил политик.

Народный избранник заверил: энергетики имеют четкие алгоритмы, научились работать в условиях войны и смогут быстро заживить регионы в критических ситуациях:

"Мы сможем поставлять электрическую энергию с ограничениями, с отключениями аварийными или плановыми. […] Если будут какие-то проблемы — они будут краткосрочными и в течение суток-двух нам удастся возобновить энергоснабжение".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что уже более 55% объектов социальной сферы – детские сады, больницы, школы – подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий. Решение о старте принимаются органами местного самоуправления с учетом температурного режима.

"Россия системно и последовательно атакует нашу энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но, несмотря на это, техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяет начать отопительный сезон. Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 км тепловых сетей, заменено более 340 км тепловых сетей жидкого топлива и дров", – отметила Свириденко.