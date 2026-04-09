Головна Новини Політика рада У Раді наголошують: мають бути високі штрафи для ТЦК за «бусифікацію»
У Раді наголошують: мають бути високі штрафи для ТЦК за «бусифікацію»

9 квітня 2026, 21:44
Недилько Ксения

Народний депутат Дмитро Разумков та об’єднання "Розумна політика" вимагають негайного розгляду у Верховній Раді пакету законопроєктів, спрямованих на жорсткий контроль за діяльністю Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). Нардеп наголошує на необхідності запровадження додаткової відповідальності за масові порушення прав громадян.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

Ключові ініціативи стосуються захисту прав жінок, протидії незаконній "бусифікації" та оперативного реагування на перевищення повноважень військомами.

"За ті порушення, що сьогодні масово відбуваються в роботі ТЦК, має бути введена додаткова адміністративна і кримінальна відповідальність! Пора нарешті навести порядок у роботі ТЦК. Це питання справедливості і довіри людей — до держави і до армії!" — заявив Дмитро Разумков.

Зокрема, законопроєкт №15116 пропонує механізм автоматичного анулювання незаконних штрафів у 17 тисяч гривень та зняття з розшуку жінок, яких помилково внесли до реєстрів. Паралельно документ №15115 передбачає дзеркальне покарання для посадовців ТЦК: за незаконне внесення жінки до бази військовозобов’язаних працівнику центру загрожуватиме штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Ще одна важлива пропозиція — проєкт №15114, який має змінити алгоритм роботи правоохоронців із резонансними відео у мережі.

"Вона зобов’яже ДБР автоматично починати розслідування за фактами порушень і перевищення повноважень співробітниками ТЦК, які з’являються в мережі та засобах масової інформації", — підкреслив нардеп.

Разумков висловив сподівання на підтримку цих кроків з боку монобільшості та інших фракцій, називаючи це "корисним подарунком" системі за численні зловживання під час мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Верховній Раді обговорюють можливість масштабної трансформації Територіальних центрів комплектування (ТЦК). За словами народного депутата від фракції "Голос" Романа Костенка, систему пропонують розділити на дві окремі структури: соціальну службу та безпосередньо "Офіс призову" або "Офіс комплектування".




