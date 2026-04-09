В Раде отмечают: должны быть высокие штрафы для ТЦК за «бусификацию»

Народный депутат Дмитрий Разумков и объединение "Разумная политика" требуют немедленного рассмотрения в Верховной Раде пакета законопроектов, направленных на жесткий контроль за деятельностью Территориальных центров комплектования (ТЦК и СП). Нардеп отмечает необходимость введения дополнительной ответственности за массовые нарушения прав граждан.

Ключевые инициативы касаются защиты прав женщин, противодействия незаконной "бусификации" и оперативного реагирования на превышение полномочий войсками.

"За нарушения, которые сегодня массово происходят в работе ТЦК, должна быть введена дополнительная административная и уголовная ответственность! Пора наконец-то навести порядок в работе ТЦК. Это вопрос справедливости и доверия людей — к государству и армии!" – заявил Дмитрий Разумков.

В частности, законопроект №15116 предлагает механизм автоматического аннулирования незаконных штрафов в 17 тысяч гривен и снятие с розыска женщин, ошибочно внесенных в реестры. Параллельно документ №15115 предусматривает зеркальное наказание для должностных лиц ТЦК: за незаконное внесение женщины в базу военнообязанных работнику центра будет грозить штраф в размере 170 тысяч гривен.

Еще одно важное предложение – проект №15114, который должен изменить алгоритм работы правоохранителей с резонансными видео в сети.

"Она обяжет ГБР автоматически начинать расследование по фактам нарушений и превышения полномочий сотрудниками ТЦК, которые появляются в сети и средствах массовой информации", — подчеркнул нардеп.

Разумков выразил надежду на поддержку этих шагов со стороны монобольшинства и других фракций, называя это "полезным подарком" системе за многочисленные злоупотребления во время мобилизационных мероприятий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде обсуждают возможность масштабной трансформации Территориальных центров комплектования (ТЦК). По словам народного депутата от фракции "Голос" Романа Костенко, систему предлагают разделить на две отдельные структуры: социальную службу и непосредственно "Офис призыва" или "Офис комплектования".



