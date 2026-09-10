Тривожний сигнал із Брюсселя: у Раді розповіли, чому стосунки з Європою можуть ускладнитися у 2027 році

Результати регіональних виборів у німецькій землі Саксонія-Ангальт, де праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобула значну підтримку, є серйозним сигналом тривоги для всієї Європи. Успіх ультраправих загрожує не лише стабільності Європейського Союзу, а й підтримці України у війні проти Росії. Про це під час стріму на ютуб заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За її словами, АдН будує свою риторику на жорсткій антиміграційній політиці та відкритій агітації проти допомоги Україні та українським біженцям. При цьому проросійські сили закликають до відновлення "добросусідських відносин" із Москвою, що грає на руку Кремлю.

Геращенко підкреслила, що попереду ЄС чекає складне випробування популізмом. Уже в 2027 році в кількох ключових країнах, зокрема у Франції, відбудуться вирішальні вибори, де праворадикали мають високі рейтинги. Це може призвести до втоми від війни та скорочення фінансової й військової підтримки України.

"Європейські партнери відверто попереджають: в України є дуже обмежене "вікно можливостей", аби виконати вимоги для вступу до ЄС, поки працює проукраїнський склад Єврокомісії та Європарламенту", — наголосила депутатка.

Водночас вона зауважила, що корупційні скандали та гальмування реформ всередині країни дають додаткові аргументи україноскептикам у Європі. Для збереження євроінтеграційного треку Україна має негайно зосередитися на виконанні зобов'язань щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Німеччині виставили 3 жорсткі вимоги, які можуть сильно вдарити по Україні: деталі.



