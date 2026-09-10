Тревожный сигнал из Брюсселя: в Раде рассказали, почему отношения с Европой могут осложниться в 2027 году

Результаты региональных выборов в немецкой земле Саксония-Ангальт, где праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АдН) получила значительную поддержку, является серьезным сигналом для всей Европы. Успех ультраправых чревато не только стабильностью Европейского Союза, но и поддержкой Украины в войне против России. Об этом во время стрима на ютуб заявила народная депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По ее словам, АдН строит свою риторику на жесткой антимиграционной политике и открытой агитации против помощи Украине и украинским беженцам. При этом пророссийские силы призывают к возобновлению "добрососедских отношений" с Москвой, играющей на руку Кремлю.

Геращенко подчеркнула, что впереди ЕС ждет сложное испытание популизмом. Уже в 2027 году в нескольких ключевых странах, в частности, во Франции, состоятся решающие выборы, где праворадикалы имеют высокие рейтинги. Это может привести к усталости от войны и сокращению финансовой и военной поддержки Украины.

"Европейские партнеры откровенно предупреждают: у Украины очень ограниченное "окно возможностей", чтобы выполнить требования для вступления в ЕС, пока работает проукраинский состав Еврокомиссии и Европарламента", — подчеркнула депутат.

В то же время, она отметила, что коррупционные скандалы и торможение реформ внутри страны дают дополнительные аргументы украиноскептикам в Европе. Для сохранения евроинтеграционного трека Украина должна немедленно сосредоточиться на выполнении обязательств по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии выставили 3 жестких требования, которые могут сильно ударить по Украине: детали.



