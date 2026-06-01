ТОП-20 “прогульників” Ради під час війни: хто з нардепів пропустив найбільше голосувань

Робота українського парламенту особливо під час війни має забезпечувати стійкість усіх сфер країни. Бюджет, видатки на армію, захист критичної інфраструктури, отримання міжнародної фінансової та військової допомоги, соціальні підтримка — реалізація всіх цих та багатьох інших питань проходить через парламент. Однак у 2026 році в Раді назріла криза — парламентарі навіть не збиралися достатньою кількістю для ухвалення рішень.

У Верховній Раді з 450 народних обранців (саме ця кількість парламентарів закріплена в Конституції) залишилося менше ніж 400. І пленарні засідання відвідують не всі. Портал “Коментарі” дізнався, хто з народних депутатів пропустив найбільшу кількість голосувань.

В Апараті Верховної Ради на офіційний запит порталу “Коментарі” надали статистику голосувань народних депутатів за період з 1 лютого 2022 року по 28 травня 2026 року.

Портал визначив, хто з народних депутатів був відсутній найбільшу кількість голосувань:

Лабунська Анжеліка Вікторівна — 9714,

Івахів Степан Петрович — 9260,

Дубневич Ярослав Васильович — 9113,

Палиця Ігор Петрович — 8938,

Пономарьов Олександр Сергійович — 8839,

Дубінський Олександр Анатолійович — 8554,

Столар Вадим Михайлович — 8478,

Шахов Сергій Володимирович — 8401,

Буймістер Людмила Анатоліївна — 7899,

Василенко Леся Володимирівна — 7881,

Ляшенко Анастасія Олексіївна — 7344,

Порошенко Петро Олексійович — 7270,

Зінкевич Яна Вадимівна — 6802,

Рудик Сергій Ярославович - 6663,

Фельдман Олександр Борисович — 6648,

Довгий Олесь Станіславович — 6632,

Рудик Кіра Олександрівна — 6601,

Тарута Сергій Олексійович — 6571,

Дубіль Валерій Олександрович — 6565,

Шуфрич Нестор Іванович — 6544.

Зазначимо, що із вказаного переліку нардепів, які були відсутні найбільшу кількість голосувань, Олександр Пономарьов та Олександр Дубінський станом на травень 2026 року знаходилися під вартою. Нестору Шуфричу суд дозволив вийти із СІЗО під заставу.

Дізнатися, скільки голосувань пропустили інші депутати можна у відповіді Апарату Верховної Ради.

