ТОП-20 "прогульщиков" Рады во время войны: кто из нардепов пропустил больше всего голосований

1 июня 2026, 18:12
Кречмаровская Наталия

Работа украинского парламента, особенно во время войны, должна обеспечивать устойчивость всех сфер страны. Бюджет, расходы на армию, защита критической инфраструктуры, получение международной финансовой и военной помощи, социальная поддержка – реализация всех этих и многих других вопросов проходит через парламент. Однако в 2026 году в Раде назрел кризис – парламентарии даже не собирались достаточным количеством для принятия решений.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

В Верховной Раде из 450 народных избранников (именно это количество парламентариев закреплено в Конституции) осталось менее 400. И пленарные заседания посещают не все. Портал "Комментарии" узнал, кто из народных депутатов пропустил наибольшее количество голосований.

В Аппарате Верховной Рады на официальный запрос портала "Комментарии" предоставили статистику голосований народных депутатов за период с 1 февраля 2022 года по 28 мая 2026 года.

Портал определил, кто из народных депутатов отсутствовал наибольшее количество голосований:

  • Лабунская Анжелика Викторовна — 9714,

  • Ивахив Степан Петрович — 9260,

  • Дубневич Ярослав Васильевич — 9113,

  • Палица Игорь Петрович — 8938,

  • Пономарев Александр Сергеевич — 8839,

  • Дубинский Александр Анатольевич — 8554,

  • Столар Вадим Михайлович – 8478,

  • Шахов Сергей Владимирович – 8401,

  • Буймистер Людмила Анатольевна — 7899,

  • Василенко Леся Владимировна — 7881,

  • Ляшенко Анастасия Алексеевна — 7344,

  • Порошенко Петр Алексеевич — 7270,

  • Зинкевич Яна Вадимовна — 6802,

  • Рудык Сергей Ярославович — 6663,

  • Фельдман Александр Борисович – 6648,

  • Довгий Олесь Станиславович — 6632,

  • Рудык Кира Александровна — 6601,

  • Тарута Сергей Алексеевич — 6571,

  • Дубиль Валерий Александрович – 6565,

  • Шуфрич Нестор Иванович – 6544.

Отметим, что из указанного перечня нардепов, отсутствовавших наибольшее количество голосований, Александр Пономарев и Александр Дубинский по состоянию на май 2026 года находились под стражей. Нестору Шуфричу суд разрешил выйти из СИЗО под залог.

Узнать, сколько голосований пропустили другие депутаты, можно в ответе Аппарата Верховной Рады.

