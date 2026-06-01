ТОП-20 "прогульщиков" Рады во время войны: кто из нардепов пропустил больше всего голосований

Работа украинского парламента, особенно во время войны, должна обеспечивать устойчивость всех сфер страны. Бюджет, расходы на армию, защита критической инфраструктуры, получение международной финансовой и военной помощи, социальная поддержка – реализация всех этих и многих других вопросов проходит через парламент. Однако в 2026 году в Раде назрел кризис – парламентарии даже не собирались достаточным количеством для принятия решений.

В Верховной Раде из 450 народных избранников (именно это количество парламентариев закреплено в Конституции) осталось менее 400. И пленарные заседания посещают не все. Портал "Комментарии" узнал, кто из народных депутатов пропустил наибольшее количество голосований.

В Аппарате Верховной Рады на официальный запрос портала "Комментарии" предоставили статистику голосований народных депутатов за период с 1 февраля 2022 года по 28 мая 2026 года.

Портал определил, кто из народных депутатов отсутствовал наибольшее количество голосований:

Лабунская Анжелика Викторовна — 9714,

Ивахив Степан Петрович — 9260,

Дубневич Ярослав Васильевич — 9113,

Палица Игорь Петрович — 8938,

Пономарев Александр Сергеевич — 8839,

Дубинский Александр Анатольевич — 8554,

Столар Вадим Михайлович – 8478,

Шахов Сергей Владимирович – 8401,

Буймистер Людмила Анатольевна — 7899,

Василенко Леся Владимировна — 7881,

Ляшенко Анастасия Алексеевна — 7344,

Порошенко Петр Алексеевич — 7270,

Зинкевич Яна Вадимовна — 6802,

Рудык Сергей Ярославович — 6663,

Фельдман Александр Борисович – 6648,

Довгий Олесь Станиславович — 6632,

Рудык Кира Александровна — 6601,

Тарута Сергей Алексеевич — 6571,

Дубиль Валерий Александрович – 6565,

Шуфрич Нестор Иванович – 6544.

Отметим, что из указанного перечня нардепов, отсутствовавших наибольшее количество голосований, Александр Пономарев и Александр Дубинский по состоянию на май 2026 года находились под стражей. Нестору Шуфричу суд разрешил выйти из СИЗО под залог.

