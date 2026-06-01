ТОП-20 "прогульщиков" Рады во время войны: кто из нардепов пропустил больше всего голосований

Кречмаровская Наталия
Работа украинского парламента, особенно во время войны, должна обеспечивать устойчивость всех сфер страны. Бюджет, расходы на армию, защита критической инфраструктуры, получение международной финансовой и военной помощи, социальная поддержка – реализация всех этих и многих других вопросов проходит через парламент. Однако в 2026 году в Раде назрел кризис – парламентарии даже не собирались достаточным количеством для принятия решений.
Верховная Рада.
В Верховной Раде из 450 народных избранников (именно это количество парламентариев закреплено в Конституции) осталось менее 400. И пленарные заседания посещают не все. Портал "Комментарии" узнал, кто из народных депутатов пропустил наибольшее количество голосований.
В Аппарате Верховной Рады на официальный запрос портала "Комментарии" предоставили статистику голосований народных депутатов за период с 1 февраля 2022 года по 28 мая 2026 года.
Портал определил, кто из народных депутатов отсутствовал наибольшее количество голосований:
Лабунская Анжелика Викторовна — 9714,
Ивахив Степан Петрович — 9260,
Дубневич Ярослав Васильевич — 9113,
Палица Игорь Петрович — 8938,
Пономарев Александр Сергеевич — 8839,
Дубинский Александр Анатольевич — 8554,
Столар Вадим Михайлович – 8478,
Шахов Сергей Владимирович – 8401,
Буймистер Людмила Анатольевна — 7899,
Василенко Леся Владимировна — 7881,
Ляшенко Анастасия Алексеевна — 7344,
Порошенко Петр Алексеевич — 7270,
Зинкевич Яна Вадимовна — 6802,
Рудык Сергей Ярославович — 6663,
Фельдман Александр Борисович – 6648,
Довгий Олесь Станиславович — 6632,
Рудык Кира Александровна — 6601,
Тарута Сергей Алексеевич — 6571,
Дубиль Валерий Александрович – 6565,
Шуфрич Нестор Иванович – 6544.
Отметим, что из указанного перечня нардепов, отсутствовавших наибольшее количество голосований, Александр Пономарев и Александр Дубинский по состоянию на май 2026 года находились под стражей. Нестору Шуфричу суд разрешил выйти из СИЗО под залог.
Узнать, сколько голосований пропустили другие депутаты, можно в ответе Аппарата Верховной Рады.
