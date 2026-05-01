«Тисячеміндіч» від Кабміну: Максим Бужанський висміяв нові «плівки» Ярослава Железняка

Народний депутат Максим Бужанський жорстко та з іронією прокоментував оприлюднені його колегою Ярославом Железняком чергові аудіозаписи, що фігурують у медійному просторі як "плівки Міндіча". Бужанський переконаний, що Железняк фізично не міг отримати ці матеріали законним шляхом від адвокатів чи знайомих посадовців.

На початку своєї публікації депутат вдався до відвертого сарказму, вигадавши неіснуючу урядову ініціативу.

"Усім, у кого досі немає свого пакета плівок Міндіча, необхідно подати заявку в Дії, перейти за посиланням та завантажити оновлену версію. З другого кварталу 2026 року можлива кабмінівська програма тисячеміндич, щомісячний пакет роздруківок, сюжет можна вибрати за бажанням".

Перейшовши до серйозного аналізу, Бужанський детально розібрав юридичний бік питання та норми Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Він наголосив, що адвокати та підозрювані отримують доступ до матеріалів справи виключно після завершення досудового розслідування згідно зі статтею 290 КПК. Про такий крок НАБУ та САП завжди одразу ж публічно звітують на власних офіційних ресурсах.

Оскільки жодних офіційних заяв від антикорупційних органів не було, Бужанський виокремив три головні висновки:

Жодних матеріалів справи у сторони захисту немає і бути не може.

Ніяких плівок у сторони захисту немає і бути не може.

Навіть за великого бажання захист не міг би передати ці матеріали Железняку чи будь-кому іншому.

Окремо парламентар додав, що навіть після офіційного відкриття матеріалів адвокати отримують не оригінальні цифрові аудіофайли, а виключно паперові роздруківки та протоколи розшифрованих розмов.

Підсумовуючи ситуацію з походженням оприлюднених записів, Максим Бужанський зазначив, що це може свідчити про серйозні проблеми всередині правоохоронних структур: "Не знаю, йдеться про витік або навмисне зливу з органів, по суті це абсолютно одне й те саме, але факт залишається фактом".

Зазначимо, раніше портал "Коментарі" писав, що журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.