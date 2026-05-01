«Тысячеминдич» от Кабмина: Максим Бужанский высмеял новые «пленки» Ярослава Железняка

Народный депутат Максим Бужанский жестко и с иронией прокомментировал обнародованные его коллегой Ярославом Железняком очередные аудиозаписи, фигурирующие в медийном пространстве как "пленки Миндича". Бужанский убежден, что Железняк физически не мог получить эти материалы законным путем от адвокатов или знакомых должностных лиц.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

В начале своей публикации депутат прибег к откровенному сарказму, придумав несуществующую правительственную инициативу.

"Всем, у кого до сих пор нет своего пакета пленок Миндича, необходимо подать заявку в Дию, перейти по ссылке и скачать обновленную версию. Со второго квартала 2026 года возможна кабминовская программа тысячеминдич, ежемесячный пакет распечаток, сюжет можно выбрать по желанию".

Перейдя к серьезному анализу, Бужанский подробно разобрал юридическую сторону вопроса и норм Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК). Он подчеркнул, что адвокаты и подозреваемые получают доступ к материалам дела исключительно по завершении досудебного расследования согласно статье 290 УПК. О таком шаге НАБУ и САП всегда сразу же публично отчитываются на собственных официальных ресурсах.

Поскольку никаких официальных заявлений от антикоррупционных органов не было, Бужанский выделил три главных вывода:

Никаких материалов дела у стороны защиты нет и быть не может.

Никаких пленок в сторону защиты нет и быть не может.

Даже при большом желании защита не могла бы передать эти материалы Железняку или любому другому.

Отдельно парламентарий добавил, что даже после официального открытия материалов адвокаты получают не оригинальные цифровые аудиофайлы, а бумажные распечатки и протоколы расшифрованных разговоров.

Подытоживая ситуацию с происхождением обнародованных записей, Максим Бужанский отметил, что это может свидетельствовать о серьезных проблемах внутри правоохранительных структур: "Не знаю, речь идет об утечке или умышленном ливне из органов, по сути это абсолютно одно и то же, но факт остается фактом".

Отметим, ранее портал "Комментарии" писал , что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экспомощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины.