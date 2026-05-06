Стефанчук розкрив карти: для чого насправді Росії потрібні розмови про перемир'я

Кравцев Сергей
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на нічні атаки Росії після оголошення режиму тиші та назвав єдину реальну гарантію припинення вогню. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Стефанчука у соціальних мережах.
Руслан Стефанчук. Фото: з відкритих джерел
Спікер парламенту зазначив, що порушення режиму "тиші" – це не випадковість і не помилка.
Глава ВР прямо назвав справжню мету розмов про перемир'я з боку Росії. Також голова Верховної Ради наголосив, що жодних ілюзій щодо намірів агресора бути не може. Єдина гарантія тиші – це позбавлення фізичної можливості РФ вести війну.
Варто зазначити, що ніч на 6 травня, яка мала стати першою в рамках оголошеного перемир'я між Україною та Росією, виявилася далекою від повної тиші. Вже після півночі у низці прифронтових регіонів продовжували звучати сирени, фіксувалися безпілотники та навіть пуски авіабомб.
Загалом сигнали повітряної тривоги протягом ночі лунали у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Проте, порівняно з попередніми днями активність атак помітно знизилася. Хоча до рівня так званого великоднього перемир'я, коли повідомлення про погрози майже були відсутні, ситуація не дотягнула.