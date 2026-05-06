Стефанчук розкрив карти: для чого насправді Росії потрібні розмови про перемир'я

Глава ВР натякнув, що Росія не має наміру закінчувати війну, навпаки, Кремль зацікавлений в ескалації

6 травня 2026, 12:20
Кравцев Сергей

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на нічні атаки Росії після оголошення режиму тиші та назвав єдину реальну гарантію припинення вогню. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Стефанчука у соціальних мережах.

Руслан Стефанчук. Фото: з відкритих джерел

Спікер парламенту зазначив, що порушення режиму "тиші" – це не випадковість і не помилка.

"Порушення запропонованого Президентом Володимиром Зеленським "режиму тиші" – це свідома, цинічна тактика держави-терориста. Для них будь-які домовленості коштують менше, ніж папір, на якому вони написані, і тривають коротше, ніж час, витрачений на їхнє обговорення", — написав Стефвнчук.

Глава ВР прямо назвав справжню мету розмов про перемир'я з боку Росії. Також голова Верховної Ради наголосив, що жодних ілюзій щодо намірів агресора бути не може. Єдина гарантія тиші – це позбавлення фізичної можливості РФ вести війну.

"Росія використовує розмови про перемир'я лише для одного — щоб перезарядити зброю та підступно вдарити", — зазначив він.

Варто зазначити, що ніч на 6 травня, яка мала стати першою в рамках оголошеного перемир'я між Україною та Росією, виявилася далекою від повної тиші. Вже після півночі у низці прифронтових регіонів продовжували звучати сирени, фіксувалися безпілотники та навіть пуски авіабомб.

Загалом сигнали повітряної тривоги протягом ночі лунали у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Проте, порівняно з попередніми днями активність атак помітно знизилася. Хоча до рівня так званого великоднього перемир'я, коли повідомлення про погрози майже були відсутні, ситуація не дотягнула.




Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid029sbVHUjbELhPKqKdw7RxUxDseSqJMTKHiaHkXpQL53bfFHDHsUM7F9ecF5q4ZyeEl
