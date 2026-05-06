Стефанчук раскрыл карты: для чего на самом деле России нужны разговоры о перемирии

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на ночные атаки России после объявления режима тишины и назвал единственную реальную гарантию прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Стефанчука в социальных сетях.

Спикер парламента отметил, нарушение режима "тишины" – это не случайность и не ошибка.

"Нарушение предложенного Президентом Владимиром Зеленским "режима тишины" – это сознательная, циничная тактика государства-террориста. Для них любые договоренности стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны, и длятся короче, чем время, потраченное на их обсуждение", — написал Стефвнчук.

Глава ВР прямо назвал истинную цель разговоров о перемирии со стороны России. Также председатель Верховной Рады подчеркнул, что никаких иллюзий относительно намерений агрессора быть не может. Единственная гарантия тишины – это лишение РФ физической возможности вести войну.

"Россия использует разговоры о перемирии только для одного — чтобы перезарядить оружие и коварно ударить", — отметил он.

Стоит отметить, ночь на 6 мая, которая должна была стать первой в рамках объявленного перемирия между Украиной и Россией, оказалась далекой от полной тишины. Уже после полуночи в ряде прифронтовых регионов продолжали звучать сирены, фиксировались беспилотники и даже пуски авиабомб.

В целом сигналы воздушной тревоги в течение ночи звучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Тем не менее, по сравнению с предыдущими днями, активность атак заметно снизилась. Хотя до уровня так называемого "пасхального перемирия", когда сообщения об угрозах почти отсутствовали, ситуация не дотянула.



