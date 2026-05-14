Спроба зліпити «суміш Ющенка з Порошенком»: Максим Бужанський заявив про потужний удар по іміджу очільника ОП

Недилько Ксения
Народний депутат України Максим Бужанський висловив серйозний скепсис щодо останніх публічних кроків очільника Офісу Президента України Кирила Буданова. Коментуючи нову медійну ініціативу керівника ОП, парламентар припустив, що оточення посадовця свідомо шкодить його репутації.
За словами Бужанського, претензія полягає не в самому національному одязі, а в недоречності подібного піару під час повномасштабної війни та на тлі новин про жахливі наслідки удару по будинку в Києві.
Депутат зауважив, що користувачі соцмереж також негативно відреагували на такі нововведення, розпізнавши тривожні симптоми, коли керівник оборонного відомства переключає увагу на другорядні речі. Бужанський висловив сподівання, що очільник ОПУ просто не знає про дії своїх піарників через високу зайнятість. Водночас він застеріг: "Якщо знає, і вважає, що ок, це набагато гірше".
