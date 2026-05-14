Спроба зліпити «суміш Ющенка з Порошенком»: Максим Бужанський заявив про потужний удар по іміджу очільника ОП

14 травня 2026, 18:28
Недилько Ксения

Народний депутат України Максим Бужанський висловив серйозний скепсис щодо останніх публічних кроків очільника Офісу Президента України Кирила Буданова. Коментуючи нову медійну ініціативу керівника ОП, парламентар припустив, що оточення посадовця свідомо шкодить його репутації.

Кирило Буданов

Нардеп зазначив: "Я припустив би, що політтехнологи Кирила Олексійовича Буданова, працюють проти нього цілеспрямовано". На його думку, такі дії вчиняються, "швидше за все, з особистої ненависті, бо помилково складно завдавати таких ударів по іміджу клієнта".

За словами Бужанського, претензія полягає не в самому національному одязі, а в недоречності подібного піару під час повномасштабної війни та на тлі новин про жахливі наслідки удару по будинку в Києві.

Політик підкреслив, що "тільки лютий ворог може почати ліпити із цілком адекватно сприйманої людини суміш Ющенка з Порошенком". Він нагадав, що суспільство вже спостерігало подібні сценарії, "коли посеред пекла раптом кажуть, найважливіше зараз — День Вишиванки встановити".

Депутат зауважив, що користувачі соцмереж також негативно відреагували на такі нововведення, розпізнавши тривожні симптоми, коли керівник оборонного відомства переключає увагу на другорядні речі. Бужанський висловив сподівання, що очільник ОПУ просто не знає про дії своїх піарників через високу зайнятість. Водночас він застеріг: "Якщо знає, і вважає, що ок, це набагато гірше".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок масованого нічного обстрілу Києва зафіксовано численні руйнування та людські жертви. За оновленою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі міста з-під уламків зруйнованої будівлі дістають тіла загиблих людей.



