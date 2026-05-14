Главная Новости Политика рада Попытка слепить «смесь Ющенко с Порошенко»: Максим Бужанский заявил о мощном ударе по имиджу руководителя ОП
commentss НОВОСТИ Все новости

Попытка слепить «смесь Ющенко с Порошенко»: Максим Бужанский заявил о мощном ударе по имиджу руководителя ОП

14 мая 2026, 18:28
Недилько Ксения

Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил серьезный скепсис по поводу последних публичных шагов главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Комментируя новую медийную инициативу руководителя ОП , парламентарий предположил, что оцепление должностного лица сознательно вредит его репутации.

Нардеп отметил: "Я бы предположил, что политтехнологи Кирилла Алексеевича Буданова, работают против него целенаправленно". По его мнению, такие действия совершаются, "скорее всего, по личной ненависти, потому что ошибочно сложно наносить такие удары по имиджу клиента".

По словам Бужанского, претензия заключается не в самой национальной одежде, а в неуместности подобного пиара во время полномасштабной войны и на фоне новостей об ужасных последствиях удара по дому в Киеве.

Политик подчеркнул, что "только свирепый враг может начать лепить из вполне адекватно воспринимаемого человека смесь Ющенко с Порошенко". Он напомнил, что общество уже наблюдало подобные сценарии, "когда среди ада вдруг говорят, самое важное сейчас — День Вышиванки установить".

Депутат отметил, что пользователи соцсетей также негативно отреагировали на такие нововведения, распознав тревожные симптомы, когда руководитель оборонного ведомства переключает внимание на второстепенные вещи. Бужанский выразил надежду, что глава ОПУ просто не знает о действиях своих пиарщиков из-за высокой занятости. В то же время он предостерег: "Если знает, и считает, что ок, это гораздо хуже".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате массированного ночного обстрела Киева зафиксированы многочисленные разрушения и человеческие жертвы. По обновленной информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе города из-под обломков разрушенного здания достают тела погибших людей.



