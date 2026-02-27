Слова Гераскевича не відповідають реаліям: нардепи про справжні людські цінності та плани олімпійця

У четвер, 26 лютого, в залі засідань Верховної Ради перед народними депутатами виступив український скелетоніст Владислав Гераскевич. Поки одні парламентарі робили селфі зі спортсменом та брали автографи, інші поставилися до Гераскевича менш захопливо та більш скептично. Портал "Коментарі" дізнався, що викликає сумніви у народних депутатів.

Владислав Гераскевич. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що у неї та її колег виникло питання: “чи багато ви бачили олімпійських чемпіонів (окрім тих, хто був депутатом), які б виступали в стінах Верховної Ради? А Героїв України, які б виступали у парламенті? Ні? Ми також не бачили”.

А пан Гераскевич виступав, пояснила вона, обливав брудом та заявив що треба позбавити звання Героя України Сергія Бубку, який, на відміну від "шоломоносця", приніс нам дуже багато золотих медалей.

“Якщо пан Гераскевич хоче будувати політичну кар'єру – не треба використовувати для цього людей, які зробили для цієї країни значно більше. А якщо дуже хочеться показати свою позицію та довести, що ти маєш право відстояти Україну – виступи на Олімпійських іграх, завоюй медаль, а на п'єдестал вийди у шоломі, присвяченому пам'яті загиблих спортсменів”, — зауважила народна депутатка.

Також вона цікавиться, поки українці донатять ранкову каву на ЗСУ, чи пожертвував пан Гераскевич гроші, які йому назбирали?

“Ні. І не збирався. От і всі людські цінності. Що ви думаєте з цього приводу? І чи вважаєте ви все, що роздувається навколо шолома, правильною позицією з боку України?”, — підсумувала вона.

Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував слова Скороход.

“За нього вже йде потужна боротьба!))))”, — написав він.

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що був класний жарт від олімпійця.

“Прикольний, але, на жаль, або на щастя, фактажно не відповідає реаліям”, — зауважив політик.

Нардеп розповів, що коли Владислав так пожартував про парламентарів, то він не був впевнений, що у статистиці цього скликання немає нікого з показником 0%. Мазурашу перевірив і з'ясував, що немає таких, які жодного разу не були на засіданнях.

“Так що по ходу Владислав за цим показником таки нікого ще не переміг. Спорт — це ж про точність теж. Проте, як прогнозують, герой новин останнього періоду може зʼявитися незабаром в якомусь політичному проєкті, так що, можливо, в майбутньому він і переможе за цим показником багатьох нардепів”, — зауважив політик.

