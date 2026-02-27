Слова Гераскевича не відповідають реаліям: нардепи про справжні людські цінності та плани олімпійця

Рубрики
У четвер, 26 лютого, в залі засідань Верховної Ради перед народними депутатами виступив український скелетоніст Владислав Гераскевич. Поки одні парламентарі робили селфі зі спортсменом та брали автографи, інші поставилися до Гераскевича менш захопливо та більш скептично. Портал "Коментарі" дізнався, що викликає сумніви у народних депутатів.
Владислав Гераскевич. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що у неї та її колег виникло питання: “чи багато ви бачили олімпійських чемпіонів (окрім тих, хто був депутатом), які б виступали в стінах Верховної Ради? А Героїв України, які б виступали у парламенті? Ні? Ми також не бачили”.
А пан Гераскевич виступав, пояснила вона, обливав брудом та заявив що треба позбавити звання Героя України Сергія Бубку, який, на відміну від "шоломоносця", приніс нам дуже багато золотих медалей.
Також вона цікавиться, поки українці донатять ранкову каву на ЗСУ, чи пожертвував пан Гераскевич гроші, які йому назбирали?
Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував слова Скороход.
Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що був класний жарт від олімпійця.
Нардеп розповів, що коли Владислав так пожартував про парламентарів, то він не був впевнений, що у статистиці цього скликання немає нікого з показником 0%. Мазурашу перевірив і з'ясував, що немає таких, які жодного разу не були на засіданнях.
