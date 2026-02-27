Слова Гераскевича не соответствуют реалиям: нардепы о настоящих человеческих ценностях и планах олимпийца

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В четверг, 26 февраля, в зале заседаний Верховной Рады перед народными депутатами выступил украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Пока одни парламентарии делали селфи со спортсменом и брали автографы, другие отнеслись к Гераскевичу менее увлеченно и более скептически. Портал "Комментарии" узнал, что вызывает сомнения у народных депутатов.
Владислав Гераскевич. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход сообщила, что у нее и ее коллег возник вопрос: "Много ли вы видели олимпийских чемпионов (кроме тех, кто был депутатом), которые выступали бы в стенах Верховной Рады? А Героев Украины, которые выступали бы в парламенте? Нет? Мы также не видели".
А господин Гераскевич выступал, объяснила она, обливал грязью и заявил, что нужно лишить звания Героя Украины Сергея Бубку, который, в отличие от "шлемоносца", принес нам очень много золотых медалей.
Также она интересуется, пока украинцы донатят утренний кофе на ВСУ, пожертвовал ли господин Гераскевич деньги, которые ему насобирали?
Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал слова Скороход.
Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что была классная шутка от олимпийца.
Нардеп рассказал, что когда Владислав так пошутил о парламентариях, то он не был уверен, что в статистике этого созыва нет никого с показателем 0%. Мазураш проверил и выяснил, что нет таких, которые ни разу не были на заседаниях.
