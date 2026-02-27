Слова Гераскевича не соответствуют реалиям: нардепы о настоящих человеческих ценностях и планах олимпийца

В четверг, 26 февраля, в зале заседаний Верховной Рады перед народными депутатами выступил украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Пока одни парламентарии делали селфи со спортсменом и брали автографы, другие отнеслись к Гераскевичу менее увлеченно и более скептически. Портал "Комментарии" узнал, что вызывает сомнения у народных депутатов.

Владислав Гераскевич. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что у нее и ее коллег возник вопрос: "Много ли вы видели олимпийских чемпионов (кроме тех, кто был депутатом), которые выступали бы в стенах Верховной Рады? А Героев Украины, которые выступали бы в парламенте? Нет? Мы также не видели".

А господин Гераскевич выступал, объяснила она, обливал грязью и заявил, что нужно лишить звания Героя Украины Сергея Бубку, который, в отличие от "шлемоносца", принес нам очень много золотых медалей.

"Если господин Гераскевич хочет строить политическую карьеру — не нужно использовать для этого людей, которые сделали для этой страны гораздо больше. А если очень хочется показать свою позицию и доказать, что ты имеешь право отстоять Украину — выступления на Олимпийских играх, завоюй медаль, а на пьедестал выйди в шлеме, посвященном памяти погибших спортсменов”, — отметила народная депутат.

Также она интересуется, пока украинцы донатят утренний кофе на ВСУ, пожертвовал ли господин Гераскевич деньги, которые ему насобирали?

"Нет. И не собирался. Вот и все человеческие ценности. Что вы думаете по этому поводу? И считаете ли вы все, что раздувается вокруг шлема, правильной позицией со стороны Украины?", — подытожила она.

Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал слова Скороход.

"За него уже идет мощная борьба!))))", – написал он.

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что была классная шутка от олимпийца.

"Прикольный, но, к сожалению, или к счастью, фактажно не отвечает реалиям", — отметил политик.

Нардеп рассказал, что когда Владислав так пошутил о парламентариях, то он не был уверен, что в статистике этого созыва нет никого с показателем 0%. Мазураш проверил и выяснил, что нет таких, которые ни разу не были на заседаниях.

"Так что по ходу Владислав по этому показателю никого еще не победил. Спорт — это же о точности тоже. Однако, как прогнозируют, герой новостей последнего периода может появиться вскоре в каком-то политическом проекте, так что, возможно, в будущем он и победит по этому показателю многих нардепов", — заметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали подробностями бусификации.



