Скільки млрд бракує Україні: у Раді попередили про кризу, яка наближається

Український бюджет зіткнувся з масштабним розривом між власними доходами та потребами оборони. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що державі наразі не вистачає майже $30 млрд для покриття оборонних видатків і додаткових потреб Сил оборони.

Роксолана Підласа. Фото: з відкритих джерел

За її даними, за перші вісім місяців 2026 року на оборону вже спрямували близько 1,8 трлн грн. Водночас власні доходи держави за цей же період становили приблизно 1,7 трлн грн. Тобто самих внутрішніх надходжень недостатньо навіть для фінансування вже здійснених оборонних витрат.

Окремо Сили оборони озвучили додаткову потребу в обсязі близько $27 млрд. Саме цей фактор, за словами Підласи, ще більше збільшує фінансовий тиск на державу та робить міжнародну допомогу критично важливою.

Основний фінансовий розрив Україна планує перекривати коштами міжнародних партнерів. Загалом на 2026 рік розраховують отримати $50,4 млрд зовнішнього фінансування. Станом на цей момент Україна вже отримала $20,9 млрд, ще $29,5 млрд партнери підтвердили, але ці кошти поки не надійшли.

Саме своєчасність бюджетних рішень тепер може стати одним із ключових факторів фінансової стабільності країни. Підласа наголосила на необхідності оперативного внесення та ухвалення законопроєктів Верховною Радою і роботи уряду над відповідними рішеннями.

За її оцінкою, без необхідних кроків ситуація може швидко перейти у кризову фазу. Уже найближчим часом бюджет може зіткнутися з необхідністю суттєво скорочувати видатки.

Фактично перед Україною стоїть подвійний виклик: одночасно підтримувати масштабні оборонні витрати та забезпечувати стабільність усіх інших сфер державного бюджету. У таких умовах міжнародне фінансування стає не додатковим ресурсом, а одним із ключових елементів стійкості держави.

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