Сколько млрд не хватает Украине: в Раде предупредили о приближающемся кризисе

Украинский бюджет столкнулся с масштабным разрывом между собственными доходами и оборонными потребностями. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявила, что государству пока не хватает почти $30 млрд для покрытия оборонных расходов и дополнительных потребностей Сил обороны.

Роксолана Пидласа. Фото: из открытых источников

По ее данным, за первые восемь месяцев 2026 года на оборону уже было направлено около 1,8 трлн грн. В то же время, собственные доходы государства за этот же период составляли примерно 1,7 трлн грн. То есть самих внутренних поступлений недостаточно даже для финансирования уже осуществленных оборонных расходов.

Отдельно Силы обороны озвучили дополнительную потребность в объеме около $27 млрд. Именно этот фактор, по словам Подлассы, еще больше увеличивает финансовое давление на государство и делает международную помощь критически важной.

Основной финансовый разрыв Украина планирует перекрывать международными партнерами. В целом на 2026 год рассчитывают получить $50,4 млрд. внешнего финансирования. По состоянию на данный момент Украина уже получила $20,9 млрд., еще $29,5 млрд. партнеры подтвердили, но эти средства пока не поступили.

Именно своевременность бюджетных решений теперь может стать одним из ключевых факторов финансовой устойчивости страны. Подласа отметила необходимость оперативного внесения и принятия законопроектов Верховной Радой и работы правительства над соответствующими решениями.

По ее оценке без необходимых шагов ситуация может быстро перейти в кризисную фазу. Уже в ближайшее время бюджет может столкнуться с необходимостью существенно сокращать расходы.

Фактически, перед Украиной стоит двойной вызов: одновременно поддерживать масштабные оборонные расходы и обеспечивать стабильность всех других сфер государственного бюджета. В этих условиях международное финансирование становится не дополнительным ресурсом, а одним из ключевых элементов устойчивости государства.

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