logo

BTC/USD

77210

ETH/USD

2466.49

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Сколько млрд не хватает Украине: в Раде предупредили о приближающемся кризисе
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько млрд не хватает Украине: в Раде предупредили о приближающемся кризисе

Собственных доходов государства недостаточно для покрытия оборонных расходов. В бюджетном комитете Верховной Рады заявили, что без решений парламента и международной поддержки стране грозит серьезный финансовый разрыв

11 сентября 2026, 10:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинский бюджет столкнулся с масштабным разрывом между собственными доходами и оборонными потребностями. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявила, что государству пока не хватает почти $30 млрд для покрытия оборонных расходов и дополнительных потребностей Сил обороны.

Сколько млрд не хватает Украине: в Раде предупредили о приближающемся кризисе

Роксолана Пидласа. Фото: из открытых источников

По ее данным, за первые восемь месяцев 2026 года на оборону уже было направлено около 1,8 трлн грн. В то же время, собственные доходы государства за этот же период составляли примерно 1,7 трлн грн. То есть самих внутренних поступлений недостаточно даже для финансирования уже осуществленных оборонных расходов.

Отдельно Силы обороны озвучили дополнительную потребность в объеме около $27 млрд. Именно этот фактор, по словам Подлассы, еще больше увеличивает финансовое давление на государство и делает международную помощь критически важной.

Основной финансовый разрыв Украина планирует перекрывать международными партнерами. В целом на 2026 год рассчитывают получить $50,4 млрд. внешнего финансирования. По состоянию на данный момент Украина уже получила $20,9 млрд., еще $29,5 млрд. партнеры подтвердили, но эти средства пока не поступили.

Именно своевременность бюджетных решений теперь может стать одним из ключевых факторов финансовой устойчивости страны. Подласа отметила необходимость оперативного внесения и принятия законопроектов Верховной Радой и работы правительства над соответствующими решениями.

По ее оценке без необходимых шагов ситуация может быстро перейти в кризисную фазу. Уже в ближайшее время бюджет может столкнуться с необходимостью существенно сокращать расходы.

Фактически, перед Украиной стоит двойной вызов: одновременно поддерживать масштабные оборонные расходы и обеспечивать стабильность всех других сфер государственного бюджета. В этих условиях международное финансирование становится не дополнительным ресурсом, а одним из ключевых элементов устойчивости государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине предупредили о новом скачке цен: что подорожает и какая причина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости