Скандал навколо ТЦК набирає обертів: у Раді розповіли на скільки зросла кількість скарг українців

Кількість скарг українців на дії територіальних центрів комплектування та проведення мобілізації зросла до рекордного рівня. Порівняно з 2022 роком кількість звернень збільшилась у 333 рази. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець під час виступу в парламенті.

Дмитро Лубінець. Фото: з відкритих джерел

За словами омбудсмена, саме тема мобілізації стала найгострішою у 2025 році. Останнім часом він отримав понад шість тисяч звернень від громадян, які скаржаться на порушення своїх прав під час роботи ТЦК.

Дмитро Лубинець наголосив, що йдеться не лише про конфлікти чи окремі зловживання. За його словами, ситуація стає все більш тривожною, а методи, які вживаються під час мобілізаційних заходів, викликають серйозний суспільний резонанс.

"Ганьбні практики не зникають, а набувають загрозливих масштабів – від використання балаклав та незаконної сили до випадків загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК", — заявив омбудсмен.

Він також різко розкритикував відповідальні структури за провал реформування мобілізації.

За словами Лубинця, попередні доручення щодо зміни підходів фактично не було виконано, а спроби виправдати ситуацію війною він вважає неприйнятними.

Омбудсмен наголосив, що навіть за умов повномасштабного вторгнення держава зобов'язана забезпечити дотримання прав громадян та прозорість роботи мобілізаційної системи.

Для виходу із кризи Лубинець запропонував створити термінову робочу групу при Міністерстві оборони за участю представників парламенту та офісу Уповноваженого з прав людини. За його словами, вже є конкретні механізми, які можуть швидко змінити ситуацію.

"Громадяни України повинні почуватися захищеними у приміщеннях ТЦК, а не навпаки", — наголосив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін знову лякає ядерною кнопкою: який провал намагається приховати Кремль.



