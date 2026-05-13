Скандал вокруг ТЦК набирает обороты: в Раде рассказали на сколько выросло число жалоб украинцев

Количество жалоб украинцев на действия территориальных центров комплектования и проведения мобилизации выросло до рекордного уровня. По сравнению с 2022 годом число обращений увеличилось в 333 раза. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления в парламенте.

По словам омбудсмена, именно тема мобилизации стала самой острой в 2025 году. За последнее время он получил более шести тысяч обращений от граждан, которые жалуются на нарушения своих прав во время работы ТЦК.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что речь идет не только о конфликтах или отдельных злоупотреблениях. По его словам, ситуация становится все более тревожной, а методы, применяемые во время мобилизационных мероприятий, вызывают серьезный общественный резонанс.

"Позорные практики не исчезают, а приобретают угрожающие масштабы – от использования балаклав и незаконной силы до случаев гибели гражданских в помещениях ТЦК", — заявил омбудсмен.

Он также резко раскритиковал ответственные структуры за провал реформирования системы мобилизации.

По словам Лубинца, предыдущие поручения по изменению подходов фактически не были выполнены, а попытки оправдать ситуацию войной он считает неприемлемыми.

Омбудсмен подчеркнул, что даже в условиях полномасштабного вторжения государство обязано обеспечить соблюдение прав граждан и прозрачность работы мобилизационной системы.

Для выхода из кризиса Лубинец предложил создать срочную рабочую группу при Министерстве обороны с участием представителей парламента и офиса Уполномоченного по правам человека. По его словам, уже существуют конкретные механизмы, которые могут быстро изменить ситуацию.

"Граждане Украины должны чувствовать себя защищенными в помещениях ТЦК, а не наоборот", — подчеркнул он.

