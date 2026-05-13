logo

BTC/USD

80172

ETH/USD

2283.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Скандал вокруг ТЦК набирает обороты: в Раде рассказали на сколько выросло число жалоб украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг ТЦК набирает обороты: в Раде рассказали на сколько выросло число жалоб украинцев

Избиения, балаклавы и смерти в помещениях ТЦК: омбудсмен заявил о провале реформы мобилизации и потребовал срочных изменений

13 мая 2026, 12:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Количество жалоб украинцев на действия территориальных центров комплектования и проведения мобилизации выросло до рекордного уровня. По сравнению с 2022 годом число обращений увеличилось в 333 раза. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления в парламенте.

Скандал вокруг ТЦК набирает обороты: в Раде рассказали на сколько выросло число жалоб украинцев

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, именно тема мобилизации стала самой острой в 2025 году. За последнее время он получил более шести тысяч обращений от граждан, которые жалуются на нарушения своих прав во время работы ТЦК.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что речь идет не только о конфликтах или отдельных злоупотреблениях. По его словам, ситуация становится все более тревожной, а методы, применяемые во время мобилизационных мероприятий, вызывают серьезный общественный резонанс.

"Позорные практики не исчезают, а приобретают угрожающие масштабы – от использования балаклав и незаконной силы до случаев гибели гражданских в помещениях ТЦК", — заявил омбудсмен.

Он также резко раскритиковал ответственные структуры за провал реформирования системы мобилизации. 

По словам Лубинца, предыдущие поручения по изменению подходов фактически не были выполнены, а попытки оправдать ситуацию войной он считает неприемлемыми.

Омбудсмен подчеркнул, что даже в условиях полномасштабного вторжения государство обязано обеспечить соблюдение прав граждан и прозрачность работы мобилизационной системы.

Для выхода из кризиса Лубинец предложил создать срочную рабочую группу при Министерстве обороны с участием представителей парламента и офиса Уполномоченного по правам человека. По его словам, уже существуют конкретные механизмы, которые могут быстро изменить ситуацию.

"Граждане Украины должны чувствовать себя защищенными в помещениях ТЦК, а не наоборот", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/ecD39ojnQxQ?si=pEsjGKlRqdDLogwq
Теги:

Новости

Все новости