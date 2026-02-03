logo_ukra

Схоже на провал влади: у Раді різко розкритикували заяву Зеленського після обстрілу
commentss НОВИНИ Всі новини

Схоже на провал влади: у Раді різко розкритикували заяву Зеленського після обстрілу

Нардеп Гончаренко поставив під сумнів ефективність переговорної стратегії та заявив про розрив між владою і громадянами

3 лютого 2026, 15:04
Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко різко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про можливе коригування роботи української переговорної команди після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Свою позицію парламентар оприлюднив у соціальних мережах.

Схоже на провал влади: у Раді різко розкритикували заяву Зеленського після обстрілу

Олексій Гончаренко. Фото: із відкритих джерел

Гончаренко поставив під сумнів, що саме означає перегляд підходів до переговорів. Він іронічно припустив, що йдеться про чергові заяви щодо можливих атак на території Росії, зокрема про енергетичні блекаути. За його словами, подібні заяви вже звучали раніше, однак, на його думку, вони не призвели до реальних результатів.

Депутат також розкритикував соціально-економічну ситуацію в країні, заявивши про розрив між владою та громадянами. Він наголосив, що частина українців змушена виживати без електроенергії, тепла та водопостачання, тоді як керівництво держави демонструє оптимістичні заяви щодо стійкості країни.

Окремо парламентар згадав про низький рівень соціальних виплат і складні умови життя пенсіонерів. Крім того, він заявив про випадки порушення прав громадян, зокрема під час мобілізаційних заходів, що, на його думку, також посилює суспільне напруження.

Олексій Гончаренко підкреслив, що, попри війну та численні втрати, в Україні залишаються мільйони громадян, які очікують від влади реальних змін і покращення умов життя. На його переконання, саме ці питання мають стати ключовими під час формування державної політики та переговорних процесів.

Офіційних коментарів з боку Офісу президента щодо заяв нардепа наразі не надходило. Водночас тема ефективності переговорної стратегії та внутрішньої політики влади продовжує викликати активні дискусії у політичному середовищі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після масштабного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України президент Володимир Зеленський повідомив, що робота переговорної команди зазнає суттєвих змін.




