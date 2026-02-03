Похоже на провал власти: в Раде подвергли резкой критике заявление Зеленского после обстрела

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко резко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о возможной корректировке работы украинской переговорной команды после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Свою позицию парламентарий обнародовал в социальных сетях.

Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников

Гончаренко подверг сомнению, что именно означает пересмотр подходов к переговорам. Он иронически предположил, что речь идет об очередных заявлениях по поводу возможных атак на территории России, в частности об энергетических блекаутах. По его словам, подобные заявления уже звучали раньше, однако, по его мнению, они не привели к реальным результатам.

Депутат также раскритиковал социально-экономическую ситуацию в стране, заявив о разрыве между властью и гражданами. Он подчеркнул, что часть украинцев вынуждена выживать без электроэнергии, тепла и водоснабжения, в то время как руководство государства демонстрирует оптимистичные заявления по поводу устойчивости страны.

Отдельно парламентарий упомянул о низком уровне социальных выплат и сложных условиях жизни пенсионеров. Кроме того, он заявил о случаях нарушения прав граждан, в частности, во время мобилизационных мероприятий, что, по его мнению, также усиливает общественное напряжение.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что, несмотря на войну и многочисленные потери, в Украине остаются миллионы граждан, ожидающих от власти реальных изменений и улучшения условий жизни. По его мнению, именно эти вопросы должны стать ключевыми при формировании государственной политики и переговорных процессов.

Официальных комментариев со стороны Офиса президента по поводу заявлений нардепа пока не поступало. Тема эффективности переговорной стратегии и внутренней политики власти продолжает вызывать активные дискуссии в политической среде.

