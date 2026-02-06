logo

Брак с 14 лет в Украине: что будет со скандальным законопроектом

Стефанчук признал общественный резонанс и заявил: спорную норму решили полностью изъять из законопроекта

6 февраля 2026, 15:17
Автор:
Кравцев Сергей

В социальных сетях в Украине вспыхнула волна критики из-за сообщения о якобы снижении брачного возраста до 14 лет в новом Гражданском кодексе. На фоне общественного резонанса в Верховной Раде прокомментировали ситуацию и пообещали изменить спорную норму законопроекта. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

Брак с 14 лет в Украине: что будет со скандальным законопроектом

Брак. Фото: из открытых источников

По его словам, информация о снижении брачного возраста не соответствует действительности, хотя в проекте нового Гражданского кодекса действительно содержалась норма, вызвавшая неоднозначную реакцию.

Стефанчук объяснил, что речь шла не о разрешении вступать в брак с 14 лет в общем порядке. Норма предусматривала возможность заключения брака исключительно по решению суда и только в двух случаях: если лицо, достигшее 14 лет, родило ребенка или находится в состоянии беременности.

По словам спикера парламента, эта норма носила исключительно защитный характер и не имела никакого побудительного смысла. Ее целью было учитывать лучшие интересы новорожденного ребенка — чтобы у него был шанс расти в полноценной семье, а не остаться без родителя.

В то же время в Верховной Раде признали, что общество восприняло такое положение неоднозначно. По результатам дискуссий рабочая группа приняла решение изъять эту норму из проекта нового Гражданского кодекса и оставить действующие сегодня действующие правила.

"Этой нормы в проекте не будет", — подчеркнул Стефанчук, добавив, что один пункт не должен ставить под угрозу принятие всего фундаментального законопроекта.

В Украине брачный возраст для мужчин и женщин составляет 18 лет. В то же время по решению суда право на брак может быть предоставлено лицу, достигшему 16 лет, если это отвечает его интересам.

Читайте на портале "Комментарии" — Руслан Стефанчук назвал единственный вопрос, который может быть вынесен на референдум в Украине.




