Що думають журналісти про скандальний законопроект №14057: чому влада знову забула про Телеграм

Керівництво Верховної Ради Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк і нардепи-"слуги" Микола Стефанчук та Юрій Камельчук зареєстрували законопроект №14057, який може перекреслити можливість журналістам проводити розслідування і посилить цензуру. На сайті Ради проєкт закону з'явився у неділю, 21 вересня. Портал "Коментарі" вже поцікавився у юристів їхньої думкою щодо даного законопроекту і тепер опитав представників мас-медіа, які безпосередньо щодня працюють на журналістській ниві. Зокрема ми також поцікавилися, чому влада вирішила взятися за медіа, але вкотре випустила із поля зору Телеграм?

Свобода слова під питанням: законопроєкт №14057

Законопроект буде допрацьовано або завернуто

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова зазначила, що насправді точно можна сказати, що даний законопроект буде розглядатися Комітетом зі свободи слова і швидше за все Громадська рада при комітеті зі свободи слова буде давати свій висновок.

"Ми поки що не збиралися, але така зустріч має відбутися і всі наші зауваження, а також зауваження журналістів, яких ми в принципі представляємо при парламенті, будуть враховані. Що стосується аргументації Руслана Стефанчука, то вона з розрізу захисту особистих прав громадян у деяких моментах справді має значення, але ми маємо розуміти, що права журналістів не мають порушуватися новими законами. Так що ми будемо працювати з юристами і працювати у Громадській раді при комітеті зі свободи слова, щоб або допрацювати і удосконалити, або завернути даний законопроект", – прокоментувала Тетяна Попова.

Що ж стосується Телеграм, то експерт зазначила, що наскільки відомо, то даний законопроект буде стосуватися будь-якої розповсюдженої інформації. В тому числі і через Телеграм й інші соцмережі.

Журналісти мають право на свою суб'єктивну думку

Політичний експерт, журналіст Світлана Кушнір вважає, що влада була готова до того, що питання у журналістів точно виникнуть. Вона настільки була готова, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповідав прямо з цитатами і назвами справ міжнародних судових інституцій, опонуючи громадськості.

"Коли суспільство має знати правду, не можна забороняти суспільству цю правду знати, як би не хотіли прикрити свої корупційні діяння, схематоз провладні представники", – обурилася Світлана Кушнір.

"Дуже цікаво слухати, як розповідають провладні чини про те, що даний законопроект вноситься для того, щоб для всіх були єдині правила. Проте відразу хотілося б запитати, де там у цьому законопроекті згадується такий собі месенджер Телеграм? А, що цей інструмент мобілізації суспільства і, до речі, впливу російських ІПСО, ніхто не хоче відкоригувати?", – задається питаннями журналіст.

Підсумовуючи Світлана Кушнір зауважила, що журналісти мають право бути почутими, як мають право на свою суб'єктивну думку — точно так само, як свою суб'єктивну думку може мати будь-хто в Україні.

