Что думают журналисты о скандальном законопроекте №14057: почему власти снова забыли о Телеграм

Кравцев Сергей
Руководство Верховной Рады Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и нардепы-слуги Николай Стефанчук и Юрий Камельчук зарегистрировали законопроект №14057, который может перечеркнуть возможность журналистам проводить расследование и усилит цензуру. На сайте Рады проект закона появился в воскресенье, 21 сентября. Портал "Комментарии" уже поинтересовался у юристов их мнением по данному законопроекту и теперь опросил представителей масс-медиа, которые непосредственно ежедневно работают на журналистском поприще. В частности, мы также поинтересовались, почему власти решили взяться за медиа, но еще раз выпустили из поля зрения Телеграм?
Свобода слова под вопросом: законопроект №14057
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что на самом деле точно можно сказать, что данный законопроект будет рассматриваться Комитетом свободы слова и, скорее всего, Общественный совет при комитете по свободе слова будет давать свой вывод.
Что касается Телеграм, то эксперт отметила, что насколько известно, то данный законопроект будет касаться любой распространенной информации. В том числе и через Телеграм и другие соцсети.
Политический эксперт, журналист Светлана Кушнир считает, что власти были готовы к тому, что вопросы у журналистов точно возникнут. Они настолько были готовы, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отвечал прямо с цитатами и названиями дел международных судебных институций, оппонируя общественностью.
Подытоживая Светлана Кушнир отметила, что журналисты имеют право быть услышанными, как и имеют право на свое субъективное мнение — точно так же, как свое субъективное мнение может иметь кто-либо в Украине.
