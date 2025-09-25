Что думают журналисты о скандальном законопроекте №14057: почему власти снова забыли о Телеграм

Руководство Верховной Рады Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и нардепы-слуги Николай Стефанчук и Юрий Камельчук зарегистрировали законопроект №14057, который может перечеркнуть возможность журналистам проводить расследование и усилит цензуру. На сайте Рады проект закона появился в воскресенье, 21 сентября. Портал "Комментарии" уже поинтересовался у юристов их мнением по данному законопроекту и теперь опросил представителей масс-медиа, которые непосредственно ежедневно работают на журналистском поприще. В частности, мы также поинтересовались, почему власти решили взяться за медиа, но еще раз выпустили из поля зрения Телеграм?

Свобода слова под вопросом: законопроект №14057

Законопроект будет доработан или завернут

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что на самом деле точно можно сказать, что данный законопроект будет рассматриваться Комитетом свободы слова и, скорее всего, Общественный совет при комитете по свободе слова будет давать свой вывод.

"Мы пока не собирались, но такая встреча должна состояться и все наши замечания, а также замечания журналистов, которых мы в принципе представляем при парламенте, будут учтены. Что касается аргументации Руслана Стефанчука, то она из разреза защиты личных прав граждан в некоторых моментах действительно имеет значение, но мы должны понимать, что права журналистов не должны нарушаться новыми законами. Так что мы будем работать с юристами и работать в Общественном совете при комитете по свободе слова, чтобы либо доработать и усовершенствовать, либо завернуть данный законопроект", – прокомментировала Татьяна Попова.

Что касается Телеграм, то эксперт отметила, что насколько известно, то данный законопроект будет касаться любой распространенной информации. В том числе и через Телеграм и другие соцсети.

Журналисты имеют право на свое субъективное мнение

Политический эксперт, журналист Светлана Кушнир считает, что власти были готовы к тому, что вопросы у журналистов точно возникнут. Они настолько были готовы, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отвечал прямо с цитатами и названиями дел международных судебных институций, оппонируя общественностью.

"Когда общество должно знать правду, нельзя запрещать обществу эту правду знать, как бы ни хотели прикрыть свои коррупционные деяния, схематоз провластные представители", – возмутилась Светлана Кушнир.

"Очень интересно слушать, как рассказывают провластные чины о том, что данный законопроект вносится для того, чтобы для всех были единые правила. Однако сразу хотелось бы спросить, где там в этом законопроекте упоминается некий мессенджер Телеграм? А, что этот инструмент мобилизации общества и, кстати, влияния российских ИПСО, никто не хочет откорректировать?", – задается вопросами журналист.

Подытоживая Светлана Кушнир отметила, что журналисты имеют право быть услышанными, как и имеют право на свое субъективное мнение — точно так же, как свое субъективное мнение может иметь кто-либо в Украине.

