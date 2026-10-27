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«Саме про це мій мирний план»: Гончаренко назвав, про що ще можна домовитися з Росією

«Маленька домовленість за маленькою»: нардеп Гончаренко заявив про дієвість свого мирного плану на тлі деескалації

27 жовтня 2026, 16:19
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Недилько Ксения

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно відреагував на запровадження безпрецедентного режиму тиші на південному фронті, назвавши це підтвердженням дієвості покрокової дипломатії. Політик переконаний, що поточні події наочно демонструють можливість досягнення компромісів задля збереження людських життів.

«Саме про це мій мирний план»: Гончаренко назвав, про що ще можна домовитися з Росією

Олексій Гончаренко

Парламентар звернув увагу на скепсис, який тривалий час панував у суспільстві щодо будь-яких контактів із країною-агресором.

"Скільки разів мені казали, — зауважив нардеп, реагуючи на критику прихильників безкомпромісної лінії, — що з Росією ні про що не можна домовитись. Будь-які перемовини — зрада. А виявляється, можна".

За словами політика, поточний розвиток подій повністю відповідає його баченню дипломатичного процесу. Гончаренко наголосив, що саме на такій концепції базується його власна мирна стратегія, яка передбачає поступове вирішення окремих питань.

"Саме про це мій мирний план, — підкреслив Олексій Гончаренко, деталізуючи свій підхід до розв'язання конфлікту. — Домовлятися про все, про що можна домовитися. Маленька домовленість за маленькою — і ми вийдемо на щось більше".

На думку народного обранця, після успішного запуску режиму тиші на Півдні українська сторона має розвивати цей успіх та переходити до наступних етапів. Зокрема, він закликав ініціювати переговори щодо взаємного припинення ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, а також досягти стабільного перемир'я в акваторії Чорного моря.

Політик також висловив окрему вдячність міжнародним діячам, які долучилися до реалізації цієї гуманітарної місії. Він подякував за зусилля Першій леді США Меланії Трамп та відзначив активну залученість Папи Римського.

Гончаренко резюмував, що Україна не має права ігнорувати чи відкидати подібні дипломатичні шанси, адже кожне збережене життя цивільного чи військового є абсолютною цінністю, яка повністю виправдовує участь у переговорному процесі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на південному напрямку фронту в Україні запровадили безпрецедентне за своїми масштабами тимчасове припинення вогню. Головною метою цих заходів є реалізація гуманітарних кроків на окупованих територіях.



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