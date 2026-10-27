"Именно об этом мой мирный план": Гончаренко назвал, о чем еще можно договориться с Россией

Народный депутат Алексей Гончаренко публично отреагировал на введение беспрецедентного режима тишины на южном фронте, назвав это подтверждением действенности пошаговой дипломатии. Политик уверен, что текущие события наглядно демонстрируют возможность достижения компромиссов для сохранения человеческих жизней.

Алексей Гончаренко

Парламентарий обратил внимание на скепсис, долгое время господствовавший в обществе относительно любых контактов со страной-агрессором.

"Сколько раз мне говорили, — заметил нардеп, реагируя на критику сторонников бескомпромиссной линии, — что с Россией ни о чем нельзя договориться. Любые переговоры – предательство. А оказывается, можно".

По словам политика, текущее развитие событий полностью отвечает его видению дипломатического процесса. Гончаренко отметил, что именно на такой концепции базируется его собственная мирная стратегия, предусматривающая постепенное решение отдельных вопросов.

"Именно об этом мой мирный план, — подчеркнул Алексей Гончаренко, детализируя свой подход к разрешению конфликта. — Договариваться обо всем, о чем можно договориться. Маленькая договоренность за маленькой — и мы выйдем на что-нибудь большее".

По мнению народного избранника, после успешного запуска режима тишины на Юге, украинская сторона должна развивать этот успех и переходить к следующим этапам. В частности, он призвал инициировать переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры, а также добиться стабильного перемирия в акватории Черного моря.

Политик также выразил особую благодарность международным деятелям, которые присоединились к реализации этой гуманитарной миссии. Он поблагодарил за усилия Первой леди США Меланию Трамп и отметил активную вовлеченность Папы Римского.

Гончаренко резюмировал, что Украина не имеет права игнорировать или отвергать подобные дипломатические шансы, ведь каждая сохраненная жизнь гражданской или военной является абсолютной ценностью, полностью оправдывающей участие в переговорном процессе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на южном направлении фронта в Украине ввели беспрецедентное по своим масштабам временное прекращение огня. Главной целью этих мер является реализация гуманитарных шагов на оккупированных территориях.