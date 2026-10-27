logo

BTC/USD

80260

ETH/USD

2331.59

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада "Именно об этом мой мирный план": Гончаренко назвал, о чем еще можно договориться с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Именно об этом мой мирный план": Гончаренко назвал, о чем еще можно договориться с Россией

«Маленькая договоренность за маленькой»: нардеп Гончаренко заявил о действенности своего мирного плана на фоне деэскалации

27 октября 2026, 16:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Алексей Гончаренко публично отреагировал на введение беспрецедентного режима тишины на южном фронте, назвав это подтверждением действенности пошаговой дипломатии. Политик уверен, что текущие события наглядно демонстрируют возможность достижения компромиссов для сохранения человеческих жизней.

"Именно об этом мой мирный план": Гончаренко назвал, о чем еще можно договориться с Россией

Алексей Гончаренко

Парламентарий обратил внимание на скепсис, долгое время господствовавший в обществе относительно любых контактов со страной-агрессором.

"Сколько раз мне говорили, — заметил нардеп, реагируя на критику сторонников бескомпромиссной линии, — что с Россией ни о чем нельзя договориться. Любые переговоры – предательство. А оказывается, можно".

По словам политика, текущее развитие событий полностью отвечает его видению дипломатического процесса. Гончаренко отметил, что именно на такой концепции базируется его собственная мирная стратегия, предусматривающая постепенное решение отдельных вопросов.

"Именно об этом мой мирный план, — подчеркнул Алексей Гончаренко, детализируя свой подход к разрешению конфликта. — Договариваться обо всем, о чем можно договориться. Маленькая договоренность за маленькой — и мы выйдем на что-нибудь большее".

По мнению народного избранника, после успешного запуска режима тишины на Юге, украинская сторона должна развивать этот успех и переходить к следующим этапам. В частности, он призвал инициировать переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры, а также добиться стабильного перемирия в акватории Черного моря.

Политик также выразил особую благодарность международным деятелям, которые присоединились к реализации этой гуманитарной миссии. Он поблагодарил за усилия Первой леди США Меланию Трамп и отметил активную вовлеченность Папы Римского.

Гончаренко резюмировал, что Украина не имеет права игнорировать или отвергать подобные дипломатические шансы, ведь каждая сохраненная жизнь гражданской или военной является абсолютной ценностью, полностью оправдывающей участие в переговорном процессе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на южном направлении фронта в Украине ввели беспрецедентное по своим масштабам временное прекращение огня. Главной целью этих мер является реализация гуманитарных шагов на оккупированных территориях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости