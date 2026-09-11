Робота Верховної Ради під час тривог: яке нове рішення вже викликало обурення

У Верховній Раді шукають спосіб не зупиняти законодавчу роботу під час тривалих повітряних тривог. Одним із варіантів називають проведення голосувань зі смартфонів, поки депутати перебувають в укриттях. Однак така ідея вже стала предметом гострої критики.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко наголошує: проблема полягає не стільки в технологіях, скільки у самій природі депутатського голосування. Голос парламентаря – це персональна конституційна відповідальність, а не звичайна цифрова дія.

У сесійній залі можна побачити, хто присутній, хто голосує та як саме формується остаточне рішення. Перехід до смартфонів одразу ставить низку запитань: як підтвердити, що голос подає саме депутат? Як виключити використання чужого пристрою або облікового запису? І як незалежно перевірити відповідність результату реальним голосам?

Технічно можна створювати багаторівневу авторизацію, додаткові системи підтвердження та контроль доступу. Але, на думку Павленка, це фактично означатиме створення нової проблеми, яку потім доведеться вирішувати ще складнішими технологіями.

Натомість депутат пропонує згадати практику перших місяців повномасштабної війни. Під час облоги Києва складні рішення попередньо узгоджувалися між фракціями, працювали комітети й робочі групи, а дискусії за необхідності могли проходити дистанційно. Коли безпосередньої небезпеки не було, депутати збиралися в залі та особисто голосували за вже підготовлені рішення.

На думку Павленка, саме така модель дозволяє зберегти і швидкість, і публічність процесу. Адже війна справді вимагає адаптації роботи парламенту, але не повинна перетворювати його на дистанційний сервіс.

Ключове питання, таким чином, не в тому, чи здатен смартфон забезпечити голосування. Технологічно це можливо. Питання в іншому — чи не втратить парламент разом із зручністю частину прозорості та персональної відповідальності депутатів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Раді уже не приховують головного: хто готовий поставити крапку у війні.



