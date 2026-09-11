Работа Верховной Рады во время тревог: какое новое решение уже вызвало негодование

В Верховной Раде ищут способ не останавливать законодательную работу во время продолжительных воздушных тревог. Одним из вариантов называют проведение голосований по смартфонам, пока депутаты находятся в укрытиях. Однако подобная идея уже стала предметом острой критики.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко отмечает: проблема не столько в технологиях, сколько в самой природе депутатского голосования. Голос парламентария – это персональная конституционная ответственность, а не обычное цифровое действие.

В сессионном зале можно увидеть, кто присутствует, кто голосует и как формируется окончательное решение. Переход к смартфонам сразу задает ряд вопросов: как подтвердить, что голос подает именно депутат? Как исключить использование чужого устройства или аккаунта? И как независимо проверить соответствие результата реальным голосам?

Технически можно создавать многоуровневую авторизацию, дополнительные системы подтверждения и контроль доступа. Но, по мнению Павленко, это будет фактически означать создание новой проблемы, которую потом придется решать еще более сложными технологиями.

Депутат предлагает вспомнить практику первых месяцев полномасштабной войны. В ходе осады Киева сложные решения предварительно согласовывались между фракциями, работали комитеты и рабочие группы, а дискуссии при необходимости могли проходить дистанционно. Когда прямой опасности не было, депутаты собирались в зале и лично голосовали за уже подготовленные решения.

По мнению Павленко, именно такая модель позволяет сберечь и скорость, и публичность процесса. Ведь война действительно требует адаптации работы парламента, но не должна превращать его в дистанционный сервис.

Ключевой вопрос, таким образом, не в том, способен ли смартфон обеспечить голосование. Технологически это может быть. Вопрос в другом — не потеряет ли парламент вместе с удобством часть прозрачности и персональной ответственности депутатов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде уже не скрывают главного: кто готов поставить точку в войне.



