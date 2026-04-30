«Ратифікуйте явку з повинною»: Гончаренко з трибуни Ради розкритикував мовчання влади щодо корупційного скандалу

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із емоційною промовою у сесійній залі Верховної Ради, присвяченою черговій серії опублікованих розмов за участю Тимура Міндіча та Рустема Умєрова. Парламентар обурився відсутністю офіційної реакції з боку вищого керівництва держави через 30 годин після виходу розслідування.

Гончаренко наголосив, що замість другорядних міжнародних угод парламент має звернути увагу на внутрішню корупцію, та закликав до "повернення державних грошей". Для ілюстрації ситуації він навів "народний анекдот" про те, що після втручання Шефіра, Умєрова та Міндіча в бюджеті не залишається нічого.

Головні тези виступу нардепа:

Звинувачення у спільному бізнесі: Депутат нагадав про зміст плівок, де йдеться про закупівлі бронежилетів та частки у компанії "Firepoint".

Вимога кадрових рішень: Гончаренко переконаний, що Умєров не може більше перебувати на державній посаді.

Заклик до правоохоронців: Нардеп звернувся до НАБУ та САП із запитанням щодо підготовки офіційних підозр фігурантам записів.

"Пройшло більше 30 годин, як вся країна почула, що Умєров вирішує питання з Міндічем на посаді міністра оборони про бронежилети, що Умєров з Міндічем фактично співвласники компанії "Файрпоінт", як вони її продають, як туди мільярди бюджетні качають... Де реакція Умєрова? Де реакція Зеленського? Хоч слово скажи... Тут тиша повна. Вова, що сталося? Чому тиша? Умєров має бути негайно звільнений", — заявив Гончаренко з трибуни.

За словами політика, у будь-якій демократичній державі подібний скандал призвів би до миттєвого звільнення чиновника, тоді як в Україні, на його думку, "роблять вигляд, що все нормально, і далі пилять бюджет".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив розшифровки ще трьох аудіозаписів, на яких фігурують голоси, схожі на бізнесмена Тимура Міндіча, експомічника Президента Сергія Шефіра, чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова та жінки на ім'я Наталія.