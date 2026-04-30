«Ратифицируйте явку с повинной»: Гончаренко с трибуны Рады раскритиковал молчание властей по поводу коррупционного скандала

Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с эмоциональной речью в сессионном зале Верховной Рады, посвященной очередной серии опубликованных разговоров с участием Тимура Миндича и Рустема Умерова. Парламентарий возмутился отсутствием официальной реакции со стороны высшего руководства государства спустя 30 часов после выхода расследования.

Гончаренко подчеркнул, что вместо второстепенных международных соглашений парламент должен обратить внимание на внутреннюю коррупцию и призвал к "возвращению государственных денег". Для иллюстрации ситуации он привел народный анекдот о том, что после вмешательства Шефира, Умерова и Миндича в бюджете не остается ничего.

Главные тезисы выступления нардепа:

Обвинения в совместном бизнесе: Депутат напомнил о содержании пленок, где речь идет о закупках бронежилетов и о компании "Firepoint".

Требование кадровых решений: Гончаренко убежден, что Умеров больше не может находиться на государственной должности.

Призыв к правоохранителям: Нардеп обратился к НАБУ и САП с вопросом о подготовке официальных подозрений фигурантам записей.

"Прошло более 30 часов, как вся страна услышала, что Умеров решает вопрос с Миндичем в должности министра обороны о бронежилете, что Умеров с Миндичем фактически совладельцы компании "Файрпоинт", как они ее продают, как туда миллиарды бюджетные качают... Где реакция Умерова? Где реакция Зеленского? Хоть слово скажи... Здесь тишина полная. Вова, что случилось? Почему тишина? Умеров должен быть немедленно уволен", — заявил Гончаренко с трибуны.

По словам политика, в любом демократическом государстве подобный скандал привел бы к мгновенному увольнению чиновника, тогда как в Украине, по его мнению, "делают вид, что все нормально, и дальше пилят бюджет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экс-помощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины по имени Наталья.