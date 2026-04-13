Рано зраділи: у Слузі народу раптом заявили про передчасність ейфорії від перемоги Мадяра

На фоні загальної ейфорії від перемоги лідера опозиції Петера Мадяра в Угорщині хотілося б закликати дивитися на речі більш тверезо. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони України та розвідки Єгор Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото: з відкритих джерел

Політик пояснив, партія Тиса, по суті, це оновлена Фідес з тією ж ідеологією та цінностями. Сам Петер Мадяр – консерватор та націоналіст і більшість наших проблем у стосунках нікуди не зникнуть. Він так само проти прискореного вступу України в Євросоюз та допомоги Україні угорською зброєю та коштами.

Однак нардеп зауважив, що є і великий плюс – суттєве зменшення впливу кремля на угорське керівництво, що дозволить розблокувати нам кредит на 90 млрд євро та, можливо, вирішити певні логістичні питання.

"Крім того, швидше за все, Угорщина перестане бути у ЄС головним лобістом зняття санкцій проти росіян та російських компаній, і це великий плюс. Але загалом, не треба сподіватися в черговий раз на диво. Дива не станеться. Всі наші проблеми нам все одно доведеться вирішувати самим", – резюмував Єгор Чернєв.

