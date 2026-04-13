Рано обрадовались: в Слуге народу вдруг заявили о преждевременности эйфории от победы Мадяра
Рано обрадовались: в Слуге народу вдруг заявили о преждевременности эйфории от победы Мадяра

Егор Чернев считает, что есть как минусы, так и плюсы от победы Петера Мадяра на выборах в Венгрии

13 апреля 2026, 10:56
Кравцев Сергей

На фоне всеобщей эйфории от победы лидера оппозиции Петера Мадяра в Венгрии хотелось бы призвать смотреть на вещи более трезво. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне Украины и разведке Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

Политик объяснил, что партия Тиса, по сути, это обновленная Фидес с той же идеологией и ценностями. Сам Петер Мадяр – консерватор и националист, и большинство наших проблем в отношениях никуда не исчезнут. Он также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз и помощи Украине венгерским оружием и средствами.

Однако нардеп отметил, что есть и большой плюс – существенное уменьшение влияния кремля на венгерское руководство, что позволит разблокировать кредит на 90 млрд евро и, возможно, решить определенные логистические вопросы.

"Кроме того, скорее всего Венгрия перестанет быть в ЕС главным лоббистом снятия санкций против россиян и российских компаний, и это большой плюс. Но в общем, не нужно надеяться в очередной раз на удивление. Чуда не произойдет. Все наши проблемы нам все равно придется решать самим", – резюмировал Егор Чернев.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.

Также издание "Комментарии" сообщало — победа оппозиции в Венгрии переходит в открытую фазу политической трансформации. Лидер партии "Тиса" готовящийся возглавить правительство Петер Мадяр заявил о намерении демонтировать систему власти, построенную Виктором Орбаном, и вернуть страну к европейским стандартам.




