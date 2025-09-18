Рада звернулася до Зеленського щодо надання Парубію звання Героя України: хто голосував проти

На засіданні у четвер, 18 вересня, депутати Верховної Ради звернулися до президента Володимира Зеленського про присвоєння колишньому речнику парламенту Андрію Парубію звання Героя України. Євген Брагар, відомий тим, що пропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, єдиний у Верховній Раді проголосував проти.

Андрій Парубій. Фото: з відкритих джерел

Депутати просять президента надати Парубію, убитому наприкінці серпня у Львові, звання Героя України посмертне. Ініціаторами виступили 67 парламентаріїв.

Відповідний депутатський запит до глави держави підтримали 230 парламентарів.

11 вересня петиція до президента про присвоєння Парубію звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Станом на 18 вересня петицію підтримали 25 873 особи.

Автор петиції – Дмитро Лавранюк. Він стверджує, що Парубій все своє життя присвятив служінню Україні, захист її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.

"Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться у тексті петиції.

