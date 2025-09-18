logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Рада звернулася до Зеленського щодо надання Парубію звання Героя України: хто голосував проти
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада звернулася до Зеленського щодо надання Парубію звання Героя України: хто голосував проти

230 депутатів підтримали запит до президента про нагородження Андрія Парубія найвищою державною нагородою

18 вересня 2025, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На засіданні у четвер, 18 вересня, депутати Верховної Ради звернулися до президента Володимира Зеленського про присвоєння колишньому речнику парламенту Андрію Парубію звання Героя України. Євген Брагар, відомий тим, що пропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, єдиний у Верховній Раді проголосував проти.

Рада звернулася до Зеленського щодо надання Парубію звання Героя України: хто голосував проти

Андрій Парубій. Фото: з відкритих джерел

Депутати просять президента надати Парубію, убитому наприкінці серпня у Львові, звання Героя України посмертне. Ініціаторами виступили 67 парламентаріїв.

Відповідний депутатський запит до глави держави підтримали 230 парламентарів.

11 вересня петиція до президента про присвоєння Парубію звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Станом на 18 вересня петицію підтримали 25 873 особи.

Автор петиції – Дмитро Лавранюк. Він стверджує, що Парубій все своє життя присвятив служінню Україні, захист її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.

"Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться у тексті петиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — надання звання Героя України Андрію Парубію тепер залежить від Володимира Зеленського: деталі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розстрільні списки РФ: генерал розвідки повідомив, чи був у них Парубій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини