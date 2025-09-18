logo

Рада обратилась к Зеленскому по присвоению Парубию звания Героя Украины: кто голосовал против
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада обратилась к Зеленскому по присвоению Парубию звания Героя Украины: кто голосовал против

230 депутатов поддержали запрос к президенту о награждении Андрея Парубия высшей государственной наградой

18 сентября 2025, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На заседании в четверг, 18 сентября, депутаты Верховной Рады обратились к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении бывшему спикеру парламента Андрею Парубию звания Героя Украины. Евгений Брагар, известный тем, что предлагал продать собаку, чтобы оплатить за газ, единственный в Верховной Раде проголосовал против.

Андрей Парубий. Фото: из открытых источников

Депутаты просят президента предоставить Парубию, убитому в конце августа во Львове, звание Героя Украины посмертно. Инициаторами выступили 67 парламентариев.

Соответствующий депутатский запрос к главе государства поддержали 230 парламентариев.

11 сентября петиция к президенту о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По состоянию на 18 сентября петицию поддержали 25 873 человека.

Автор петиции – Дмитрий Лавранюк. Он утверждает, что Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украине, защите ее суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов.

"Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшую государственную награду – звание Героя Украины", – говорится в тексте петиции.

