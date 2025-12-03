Рада встановила особливий статус для деяких депутатів: хто його отримає

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 6493 "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України".

Народні депутати першого скликання. Фото: з відкритих джерел

Такий статус нададуть тим депутатам першого скликання, які голосували за Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, це рішення має не лише юридичне, а й глибоке символічне значення. Депутатка підкреслила, що багатьох із тих, хто підтримав Акт проголошення незалежності України, на жаль, уже немає з нами.

"Але їхній внесок у становлення держави є незаперечним. Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, Ігор Юхновський, Михайло Горинь, Степан Хмара, Лесь Танюк та інші депутати того скликання назавжди вписали свої імена в українську історію. Своїм голосом вони заклали фундамент державності, яка сьогодні бореться за свободу й незалежність на полі бою", — зазначила Шуляк.

Що передбачає новий закон

Ухвалений закон, серед іншого, визначає правові підстави для надання та позбавлення статусу "Засновник державної незалежності України". Документом запроваджено посвідчення та нагрудний знак для цих осіб.

Закон також передбачає довічне грошове утримання для народних депутатів – засновників державної незалежності України. Вони зможуть отримувати на вибір – пенсію або грошове утримання у розмірі 80% від суми актуальної місячної заробітної плати народного депутата діючого скликання — члена комітету.

Окрім того, закон визначає механізми увічнення пам’яті засновників української державності.

"Це — акт історичної справедливості та державної подяки тим, хто стояв біля витоків сучасної України. Тим, хто своїм політичним рішенням відкрив двері до грудневого референдуму 1991 року, до Конституції 1996-го і до всієї траєкторії нашого незалежного розвитку", — додала Олена Шуляк.

