Рада установила особый статус для некоторых депутатов: кто его получит

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6493 "О статусе народного депутата — учредителя государственной независимости Украины".

Народные депутаты первого созыва. Фото: из открытых источников

Такой статус дадут тем депутатам первого созыва, которые голосовали за Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, сообщила председатель партии "Слуга народа", народная депутатка Елена Шуляк.

По ее словам, это решение имеет не только юридическое, но и глубокое символическое значение. Депутат подчеркнула, что многих из тех, кто поддержал Акт провозглашения независимости Украины, к сожалению, уже нет с нами.

"Но их вклад в становление государства неоспорим. Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил, Иван Драч, Игорь Юхновский, Михаил Горынь, Степан Хмара, Лесь Танюк и другие депутаты этого созыва навсегда вписали свои имена в украинскую историю. Своим голосом они заложили фундамент государственности, сегодня борющейся за свободу и независимость на поле боя", — отметила Шуляк.

Что предусматривает новый закон

Принятый закон, среди прочего, определяет правовые основания для предоставления и лишения статуса "Учредитель государственной независимости Украины". Документом введено удостоверение и нагрудный знак для этих лиц.

Закон также предусматривает пожизненное содержание для народных депутатов – учредителей государственной независимости Украины. Они смогут получать по выбору – пенсию или денежное содержание в размере 80% от суммы актуальной месячной заработной платы народного депутата действующего созыва — члена комитета.

Кроме того, закон определяет механизмы увековечения памяти основателей украинской государственности.

"Это акт исторической справедливости и государственной благодарности тем, кто стоял у истоков современной Украины. Тем, кто своим политическим решением открыл дверь к декабрьскому референдуму 1991 года, Конституции 1996-го и всей траектории нашего независимого развития", — добавила Елена Шуляк.

