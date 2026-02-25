Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин. Міністр оборони України Михайло Федоров роз'яснив ключові переваги та нововведення цього документа.

Рада ухвалила законопроєкт про нові гарантії для ЗСУ

Згідно з повідомленням, закон забезпечує підтримку військових на всіх етапах:

Під час служби: захисникам гарантується грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Також передбачено відпустки за сімейними обставинами, можливість лікування та реабілітації.

Після повернення зі служби: за ветераном зберігається право повернутися на роботу на посаду, не нижчу за попередню. Також передбачена допомога у розмірі середньої зарплати після взяття на військовий облік.

Окрему увагу в законопроєкті приділено підтримці родин тих, хто віддав життя за Україну або зник безвісти.

"Законопроєкт вводить єдиний підхід до виплат сім'ям загиблих або пропавших безвісти на фронті. Загальний обсяг допомоги — 15 млн грн", — зазначив міністр.

Механізм виплат працюватиме наступним чином: якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримуватиме близько 120 тис. грн щомісяця. У разі офіційного підтвердження загибелі, загальна сума компенсації становитиме 15 млн грн.

