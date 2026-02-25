Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на усиление социальной защиты военнослужащих и их семей. Министр обороны Украины Михаил Федоров разъяснил ключевые преимущества и новшества этого документа.

Рада приняла законопроект о новых гарантиях для ВСУ

Согласно сообщению, закон обеспечивает поддержку военных на всех этапах:

Во время службы защитникам гарантируется денежное, медицинское, продовольственное и вещественное обеспечение. Также предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, возможность лечения и реабилитации.

По возвращении со службы: за ветераном сохраняется право вернуться на работу на должность не ниже предыдущей. Также предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после взятия на военный учет.

Отдельное внимание в законопроекте уделено поддержке семей тех, кто отдал жизнь за Украину или пропал без вести.

"Законопроект вводит единый подход к выплатам семьям погибших или пропавших без вести на фронте. Общий объем помощи – 15 млн грн", – отметил министр.

Механизм выплат будет работать следующим образом: если военный получил статус пропавшего без вести, его семья будет получать около 120 тыс. грн ежемесячно. В случае официального подтверждения гибели, общая сумма компенсации составит 15 млн. грн.

