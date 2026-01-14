Рада призначила нового голову Фонду держмайна: які плани озвучив Дмитро Наталуха

Верховна Рада призначила нового голову Фонду державного майна України. Ним став народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

Дмитро Наталуха. Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення проголосували 244 нардепи, голосів "проти" не було, 12 — утрималися, не голосували 38 депутатів.

Дмитро Наталуха, який у парламенті очолював Комітет з питань економічного розвитку, склав депутатський мандат.

Незадовго до призначення в одній зі своїх публікацій кандидат на посаду голови ФДМУ писав, що Фонд держмайна "потрібно трансформувати у щось типу Корпорації розвитку промисловості, яка "вирощуватиме" з держкомпаній національних промислових чемпіонів".

"Я переконаний, що держкомпанії – це актив, який може створювати інновації, сучасне виробництво і підвищувати капіталізацію країни як такої. Проте для цього має змінитися логіка управління державним сектором. Ми нарешті маємо перейти від філософії середини 90-х, де панували пострадянські травми в економічному мисленні і сприйнятті держави, до чисто раціонального і сучасного підходу до управління державним капіталом", — зазначив Наталуха.

Що відомо про Дмитра Наталуху

Народився Дмитро Наталуха 15 вересня 1987 року в Москві. Закінчив юридичний факультет Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Отримав освіту також у Кембриджському університеті за фахом "Міжнародна політика та відносини". Працював у кількох юридичних компаніях.

Із 2015 по 2017 рік очолював Лиманську РДА Одеської області.

У 2019 році обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", у списку був під 14 номером. Очолив Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Одружений із народною депутаткою 8 та 9 скликань від "Батьківщини", а нині першою заступницею міністра розвитку громад та територій Альоною Шкрум.

Як повідомляв портал "Коментарі", Верховна Рада України призначила нового міністра оборони Михайла Федорова. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. На посаді Федоров змінив Дениса Шмигаля, який очолював оборонне відомство з липня 2025 року.

Після цього Дениса Шмигаля з другої спроби призначили першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики. Перед голосуванням він виступив перед народними депутатами та повідомив про критичний стан енергетики, яку йому доведеться очолити.