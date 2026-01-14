Рада назначила нового главу Фонда госимущества: какие планы озвучил Дмитрий Наталуха

Верховная Рада назначила нового главу Фонда государственного имущества Украины. Им стал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

Дмитрий Наталуха. Фото: из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 244 нардепа, голосов "против" не было, 12 – воздержались, не голосовали 38 депутатов.

Дмитрий Наталуха, который в парламенте возглавлял Комитет по экономическому развитию, сложил депутатский мандат.

Незадолго до назначения в одной из своих публикаций кандидат на должность главы ФГИ писал, что Фонд госимущества "нужно трансформировать во что-то типа Корпорации развития промышленности, которая будет "выращивать" из госкомпаний национальных промышленных чемпионов".

"Я убежден, что госкомпании – это актив, который может создавать инновации, современное производство и повышать капитализацию страны как таковой. Однако для этого должна измениться логика управления государственным сектором. Мы, наконец, должны перейти от философии середины 90-х, где господствовали постсоветские травмы в экономическом мышлении и восприятии государства, к чисто рациональному и современному подходу к управлению государственным капиталом", — отметил Наталуха.

Что известно о Дмитрии Наталухе

Родился Дмитрий Наталуха 15 сентября 1987 г. в Москве. Окончил юридический факультет Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Получил образование также в Кембриджском университете по специальности "Международная политика и отношения". Работал в нескольких юридических компаниях.

С 2015 по 2017 год возглавлял Лиманскую РГА Одесской области.

В 2019 году избран народным депутатом от партии "Слуга народа", в списке был под 14-м номером. Возглавил Комитет Верховной Рады по экономическому развитию.

Женат на народной депутатке 8 и 9 созывов от "Батькивщины", а ныне первом заместителе министра развития громад и территорий Алене Шкрум.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны Михаила Федорова. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В должности Федоров сменил Дениса Шмыгаля, возглавлявшего оборонное ведомство с июля 2025 года.

После этого Дениса Шмыгаля со второй попытки назначили первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Перед голосованием он выступил перед народными депутатами и сообщил о критическом состоянии энергетики, которую ему придется возглавить.