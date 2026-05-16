Рада пошла в тупик: почему парламент провалил неделю голосований за законы МВФ и ЕС

Верховная Рада фактически сорвала пленарную неделю, не сумев принять большинство ключевых законопроектов, которые власти планировали провести через парламент. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем видеоблоге.

По словам Железняка, в повестке дня было по меньшей мере два важных законопроекта, связанных с сотрудничеством с МВФ, один документ для Всемирного банка, а также ряд евроинтеграционных инициатив. Однако парламент продемонстрировал почти полную неспособность принимать решение.

Худшей стала ситуация во вторник – депутаты провалили практически все голосования. В среду Верховная Рада смогла поддержать только одно постановление. В четверг ситуация несколько улучшилась, однако результат все равно оказался провальным: депутаты приняли только одно постановление и два положительных законопроекта.

Железняк иронически задал вопрос о том, действительно ли завершился политический кризис в парламенте, если монобольшинство и союзники власти не могут обеспечить голоса даже за критически важные документы для международных партнеров Украины.

Политик намекнул, что проблемы с голосованиями могут оказаться не только по внутренней стабильности, но и по переговорам с западными кредиторами. Законы, необходимые для выполнения обязательств перед МВФ и Всемирным банком, являются частью финансовой поддержки Украины в условиях войны.

Отдельную обеспокоенность вызывает и блокирование евроинтеграционных инициатив. На фоне официальных заявлений властей об ускорении движения в ЕС парламентский кризис все больше демонстрирует разрыв между политическими декларациями и реальной работой Верховной Рады.

Ситуация также усилила слухи о внутренних конфликтах внутри парламентского большинства и потере управляемости в сессионном зале.

