Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Рада пошла в тупик: почему парламент провалил неделю голосований за законы МВФ и ЕС
Рада пошла в тупик: почему парламент провалил неделю голосований за законы МВФ и ЕС

Вместо реформ и евроинтеграции – серия проваленных голосований и новые разговоры о политическом кризисе во власти

16 мая 2026, 11:42
Кравцев Сергей

Верховная Рада фактически сорвала пленарную неделю, не сумев принять большинство ключевых законопроектов, которые власти планировали провести через парламент. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем видеоблоге.

Рада пошла в тупик: почему парламент провалил неделю голосований за законы МВФ и ЕС

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По словам Железняка, в повестке дня было по меньшей мере два важных законопроекта, связанных с сотрудничеством с МВФ, один документ для Всемирного банка, а также ряд евроинтеграционных инициатив. Однако парламент продемонстрировал почти полную неспособность принимать решение.

Худшей стала ситуация во вторник – депутаты провалили практически все голосования. В среду Верховная Рада смогла поддержать только одно постановление. В четверг ситуация несколько улучшилась, однако результат все равно оказался провальным: депутаты приняли только одно постановление и два положительных законопроекта.

Железняк иронически задал вопрос о том, действительно ли завершился политический кризис в парламенте, если монобольшинство и союзники власти не могут обеспечить голоса даже за критически важные документы для международных партнеров Украины.

Политик намекнул, что проблемы с голосованиями могут оказаться не только по внутренней стабильности, но и по переговорам с западными кредиторами. Законы, необходимые для выполнения обязательств перед МВФ и Всемирным банком, являются частью финансовой поддержки Украины в условиях войны.

Отдельную обеспокоенность вызывает и блокирование евроинтеграционных инициатив. На фоне официальных заявлений властей об ускорении движения в ЕС парламентский кризис все больше демонстрирует разрыв между политическими декларациями и реальной работой Верховной Рады.

Ситуация также усилила слухи о внутренних конфликтах внутри парламентского большинства и потере управляемости в сессионном зале.

Читайте на портале "Комментарии" — история с "Династией" и Мендель становится токсичной: что теперь будет с рейтингом Зеленского.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=30nFxOEk1iU
