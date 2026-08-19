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Рада підтримала новий Митний кодекс: до яких змін готуватися українцям

У першому читанні депутати підтримали євроінтеграційний документ, який обіцяє бізнесу цифрову митницю, нові правила та «право бути почутим», але водночас може розширити повноваження митників

19 серпня 2026, 14:49
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Кравцев Сергей

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про новий Митний кодекс України. Документ отримав 261 голос народних депутатів і має привести українські митні правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Рада підтримала новий Митний кодекс: до яких змін готуватися українцям

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що ухвалення кодексу має не лише євроінтеграційне, а й фінансове значення. За його словами, від виконання цієї умови залежить отримання Україною 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Окреме питання – нові повноваження митниці. Законопроєкт передбачає можливість надання митним органам правоохоронних функцій. Марченко зазначив, що в більшості країн ЄС митники вже мають можливості для оперативно-розшукової роботи або кримінальних розслідувань.

Втім, саме ця норма залишається однією з найбільш дискусійних. Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що її варто додатково обговорити з бізнесом.

Водночас новий кодекс передбачає низку змін, які мають спростити роботу підприємців. Зокрема, планується повна цифровізація митних процедур через електронне "єдине вікно", автоматичний обмін дозвільними документами та скорочення паперової роботи.

Для бізнесу також запровадять "право бути почутим". Підприємці зможуть надати митникам свої аргументи щодо митної вартості товару ще до ухвалення остаточного рішення. Очікується, що це допоможе зменшити кількість конфліктів та судових спорів.

При цьому чинні митні пільги скасовувати не планують. Зокрема, зберігаються пільги для оборонної сфери, енергетики та гуманітарної допомоги.

Очікується, що новий Митний кодекс запрацює з 1 грудня 2027 року. Такий термін має дати державі час підготувати IT-системи та бізнес до переходу на нові правила.

Також видання "Коментарі" повідомляло – основні торговельні мережі України на межі зникнення: у Раді шокували заявою про допомогу від держави.



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