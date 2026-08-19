Рада поддержала новый Таможенный кодекс: к каким изменениям готовиться украинцам

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о новом Таможенном кодексе Украины. Документ получил 261 голос народных депутатов и должен привести украинские таможенные правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что принятие кодекса имеет не только евроинтеграционное, но и финансовое значение. По его словам, от выполнения этого условия зависит получение Украиной 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Отдельный вопрос – новые полномочия таможни. Законопроект предусматривает возможность предоставления таможенным органам правоохранительных функций. Марченко отметил, что в большинстве стран ЕС у таможенников уже есть возможности для оперативно-розыскной работы или уголовных расследований.

Впрочем, именно эта норма остается одной из самых дискуссионных. Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что ее следует дополнительно обсудить с бизнесом.

В то же время, новый кодекс предусматривает ряд изменений, которые должны упростить работу предпринимателей. В частности, планируется полная цифровизация таможенных процедур через электронное "единое окно", автоматический обмен разрешительными документами и сокращение бумажной работы.

Для бизнеса также введут "право быть услышанным". Предприниматели смогут предоставить таможенникам свои аргументы по поводу таможенной стоимости товара еще до принятия окончательного решения. Ожидается, что это поможет снизить количество конфликтов и судебных споров.

При этом существующие таможенные льготы отменять не планируют. В частности, сохраняются льготы для оборонной сферы, энергетики и гуманитарной помощи.

Ожидается, что новый Таможенный кодекс заработает с 1 декабря 2027 года. Такой срок должен дать государству пора подготовить IT-системы и бизнес к переходу на новые правила.

Также издание "Комментарии" сообщало – основные торговые сети Украины на грани исчезновения: в Раде шокировали заявление о помощи от государства.