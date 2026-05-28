Рада не підтримала легалізацію еротичного контенту: нардеп Бужанський звинуватив дві фракції у саботажі

Верховна Рада України не змогла ухвалити в першому читанні законопроєкт, який передбачав декриміналізацію порнографічного контенту. Для ухвалення рішення ініціаторам забракло голосів — реформу підтримали лише 207 народних обранців із необхідних 226.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"Був шанс на реальну декомунізацію, — емоційно прокоментував результати голосування один із прихильників змін, народний депутат Максим Бужанський, — декриміналізувати порнографію".

Парламентар відкрито висловив невдоволення позицією окремих політичних сил, які відмовилися підтримати законодавчу ініціативу. За його словами, головну роль у провалі голосування відіграли представники фракцій "Європейська Солідарність" та "Батьківщина", а також деякі інші депутати.

"Але "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і ряд депутатів голосів не дали, — підкреслив Бужанський, порівнюючи цей крок із боротьбою проти радянських символів, — це ж реальна декомунізацію, а не пам'ятники валять, на таке вони не підписувалися".

У підсумку резонансний документ відправили на доопрацювання, а дискусії навколо скасування кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження дорослого контенту в Україні продовжують розділяти сесійну залу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні ліквідували масштабну корупційну мережу всередині правоохоронних органів, яка покривала нелегальні студії з виробництва контенту для дорослих. Офіс Генерального прокурора спільно із СБУ та за сприяння керівництва МВС викрив посадовців Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

"Слідчі дії наразі відбуваються одночасно у трьох обласних управліннях поліції", — повідомили у відомстві, додавши, що регіональні керівники забезпечували недоторканність мережі так званих порноофісів. За версією слідства, у цих локаціях створювали та транслювали в інтернеті еротичні матеріали.



