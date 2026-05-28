Верховная Рада Украины не смогла принять в первом чтении законопроект, предусматривавший декриминализацию порнографического контента. Для принятия решения инициаторам не хватило голосов — реформу поддержали только 207 избранных народов из необходимых 226.

"Был шанс на реальную декоммунизацию, — эмоционально прокомментировал результаты голосования один из сторонников перемен, народный депутат Максим Бужанский, — декриминализировать порнографию".

Парламентарий открыто выразил недовольство позицией отдельных политических сил, отказавшихся поддержать законодательную инициативу. По его словам, главную роль в провале голосования сыграли представители фракций "Европейская Солидарность" и "Батькивщина", а также некоторые другие депутаты.

"Но "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и ряд депутатов голосов не дали, — подчеркнул Бужанский, сравнивая этот шаг с борьбой против советских символов, — это же реальная декоммунизация, а не памятники валять, на такое они не подписывались".

В результате резонансный документ отправили на доработку, а дискуссии вокруг отмены уголовной ответственности за создание и распространение взрослого контента в Украине продолжают разделять сессионный зал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине ликвидировали масштабную коррупционную сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ и при содействии руководства МВД разоблачил должностных лиц Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

"Следственные действия происходят одновременно в трех областных управлениях полиции", — сообщили в ведомстве, добавив, что региональные руководители обеспечивали неприкосновенность сети так называемых порноофисов. По версии следствия, в этих локациях создавались и транслировались в интернете эротические материалы.



