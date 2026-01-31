Путін на це й чекав: у Раді розповіли, чому саме зараз РФ погодилася на енергетичне перемир’я

Через потепління в Україні російським військам наразі невигідно витрачати ракети на удари по енергетиці. Саме тому пауза у два дні є лише демонстративним кроком з боку РФ і не свідчить про реальні зміни в її діях. Про це в ефірі каналу Еспресо заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото: з відкритих джерел

"Наразі росіяни бачать, що є певне потепління в Україні, і їм невигідно витрачати зараз ракети, адже вони будуть не так ефективні, як їм здається", — зауважив Єгор Чернєв.

Парламентар пояснив, що під час морозів удари по енергетиці мають значно серйозніші наслідки.

"Це відбувається під час холодів, коли руйнується наша інфраструктура, коли мільйони людей сидять не тільки без світла, але й без опалення", — зазначив нардеп.

За його словами, припинення атак лише на два дні є фарсом, оскільки за такий короткий час неможливо відновити пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури або суттєво змінити ситуацію в країні.

Він також вважає, що ця пауза має політичний підтекст.

"Я думаю, що це реверанс у бік Трампа з боку Путіна: ніби він дослухається, йде на якісь поступки, на якісь компроміси", — зазначив Чернєв.

Водночас, як уточнив політик, ані Україна, ані США не очікують від РФ саме таких кроків.

"Це не ті компроміси, яких сьогодні очікуємо ми й очікує США від РФ", — підсумував він.

