Путін на це й чекав: у Раді розповіли, чому саме зараз РФ погодилася на енергетичне перемир’я

Кравцев Сергей
Через потепління в Україні російським військам наразі невигідно витрачати ракети на удари по енергетиці. Саме тому пауза у два дні є лише демонстративним кроком з боку РФ і не свідчить про реальні зміни в її діях. Про це в ефірі каналу Еспресо заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Єгор Чернєв. Фото: з відкритих джерел
Парламентар пояснив, що під час морозів удари по енергетиці мають значно серйозніші наслідки.
За його словами, припинення атак лише на два дні є фарсом, оскільки за такий короткий час неможливо відновити пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури або суттєво змінити ситуацію в країні.
Він також вважає, що ця пауза має політичний підтекст.
Водночас, як уточнив політик, ані Україна, ані США не очікують від РФ саме таких кроків.
