Путин этого и ждал: в Раде рассказали, почему именно сейчас РФ согласилась на энергетическое перемирие

Из-за потепления в Украине российским войскам невыгодно тратить ракеты на удары по энергетике. Поэтому пауза в два дня является лишь демонстративным шагом со стороны РФ и не свидетельствует о реальных изменениях в ее действиях. Об этом в эфире канала Эспрессо заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

"Пока россияне видят, что есть определенное потепление в Украине, и им невыгодно тратить сейчас ракеты, ведь они будут не так эффективны, как им кажется", — отметил Егор Чернев.

Парламентарий пояснил, что во время морозов удары по энергетике имеют гораздо более серьезные последствия.

"Это происходит во время холодов, когда разрушается наша инфраструктура, когда миллионы людей сидят не только без света, но и без отопления", — отметил нардеп.

По его словам, прекращение атак всего на два дня является фарсом, поскольку за столь короткое время невозможно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры или существенно изменить ситуацию в стране.

Он также считает, что эта пауза имеет политический подтекст.

"Я думаю, что это реверанс в сторону Трампа со стороны Путина: будто бы он прислушается, идет на какие-то уступки, на какие-то компромиссы", — отметил Чернев.

В то же время, как уточнил политик, ни Украина, ни США не ожидают от РФ таких шагов.

"Это не те компромиссы, которых сегодня ожидаем мы и ожидает США от РФ", — подытожил он.

