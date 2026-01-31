Путин этого и ждал: в Раде рассказали, почему именно сейчас РФ согласилась на энергетическое перемирие

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Из-за потепления в Украине российским войскам невыгодно тратить ракеты на удары по энергетике. Поэтому пауза в два дня является лишь демонстративным шагом со стороны РФ и не свидетельствует о реальных изменениях в ее действиях. Об этом в эфире канала Эспрессо заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: из открытых источников
Парламентарий пояснил, что во время морозов удары по энергетике имеют гораздо более серьезные последствия.
По его словам, прекращение атак всего на два дня является фарсом, поскольку за столь короткое время невозможно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры или существенно изменить ситуацию в стране.
Он также считает, что эта пауза имеет политический подтекст.
В то же время, как уточнил политик, ни Украина, ни США не ожидают от РФ таких шагов.
Читайте на портале "Комментарии" — почему Путин согласился на "энергетическое перемирие": какую хитрость придумал Кремль. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.