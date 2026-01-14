Сьогодні Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану в країні ще на 90 днів, тобто до 3 травня 2026 року. Народний депутат Олексій Гончаренко голосував проти та пояснив, чому саме таке його рішення під час війни.

«Проти бусифікації» – нардеп про те, чому голосуватиме проти мобілізації під час війни

"Я сьогодні буду голосувати ПРОТИ мобілізації. Вже рік я голосую ПРОТИ. Поки не буде ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ і ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ — я не буду підтримувати продовження бусифікації. Спочатку ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ — ПОТІМ все інше", – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в одному з обласних центрів України з 2026 року мають намір прискорити темпи мобілізації та контроль за дотриманням правил військового обліку. Нові заходи передбачають розширення взаємодії між органами влади, підприємствами, поліцією та територіальними центрами комплектування. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації виконкому Полтавської міської ради.

У Полтаві у 2026 році буде посилено контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідне рішення було ухвалено виконавчим комітетом Полтавської міської ради на засіданні 9 січня.

Документ передбачає запровадження додаткових механізмів перевірки та обліку військовозобов'язаних на рівні міста. У місті створять спеціальну комісію, яка візьметься за перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій.