logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада «Против бусификации» – нардеп о том, почему будет голосовать против мобилизации во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

«Против бусификации» – нардеп о том, почему будет голосовать против мобилизации во время войны

Гончаренко голосовал против мобилизации: как объяснил свое решение

14 января 2026, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней, то есть до 3 мая 2026 года. Народный депутат Алексей Гончаренко голосовал против и объяснил, почему именно такое решение во время войны.

«Против бусификации» – нардеп о том, почему будет голосовать против мобилизации во время войны

«Против бусификации» – нардеп о том, почему будет голосовать против мобилизации во время войны

"Я сегодня буду голосовать ПРОТИВ мобилизации. Уже год я голосую ПРОТИВ.

Пока не будет ДЕМОБИЛИЗАЦИИ и ЧЕТКИХ СРОКОВ СЛУЖБЫ – я не буду поддерживать продолжение бусификации. Сначала ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ — Затем все остальное", – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в одном из областных центров Украины с 2026 года намерены ускорить темпы мобилизации и контроль за соблюдением правил военного учета. Новые мероприятия предполагают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации исполкома Полтавского городского совета.

В Полтаве в 2026 году будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Полтавского городского совета на заседании 9 января.

Документ предусматривает введение дополнительных механизмов проверки и учета военнообязанных на уровне города. В городе создадут специальную комиссию, которая приступит к проверке государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.                                                                                                                                                               



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости