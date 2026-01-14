Сегодня Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней, то есть до 3 мая 2026 года. Народный депутат Алексей Гончаренко голосовал против и объяснил, почему именно такое решение во время войны.

«Против бусификации» – нардеп о том, почему будет голосовать против мобилизации во время войны

"Я сегодня буду голосовать ПРОТИВ мобилизации. Уже год я голосую ПРОТИВ. Пока не будет ДЕМОБИЛИЗАЦИИ и ЧЕТКИХ СРОКОВ СЛУЖБЫ – я не буду поддерживать продолжение бусификации. Сначала ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ — Затем все остальное", – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в одном из областных центров Украины с 2026 года намерены ускорить темпы мобилизации и контроль за соблюдением правил военного учета. Новые мероприятия предполагают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации исполкома Полтавского городского совета.

В Полтаве в 2026 году будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Полтавского городского совета на заседании 9 января.

Документ предусматривает введение дополнительных механизмов проверки и учета военнообязанных на уровне города. В городе создадут специальную комиссию, которая приступит к проверке государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.